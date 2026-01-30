Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten

Bergisch Gladbach

Rösrath - Sechs Diebstähle aus Handwerkerfahrzeugen

Kürten / Bergisch Gladbach / Rösrath (ots)

Am Donnerstagmorgen (29.01.) nahm die Polizei insgesamt sechs Anzeigen wegen Diebstählen aus Handwerkerfahrzeugen auf.

In Kürten entwendeten unbekannte Täter Werkzeuge und Maschinen aus einem Transporter der Marke Nissan. Das Fahrzeug stand zwischen Mittwoch (28.01.) 19:00 Uhr und Donnerstag (29.01.) 09:30 Uhr am Straßenrand des Grunderweges. Der Wert des entwendeten Werkzeugs wird aktuell auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt.

In Bergisch Gladbach nahm die Polizei am selben Morgen drei weitere Strafanzeigen auf. In der Ferdinand-Strucker-Straße in Bensberg wurde ein Ford Transit aufgebrochen, indem die hintere Schiebetür des Transporters massiv beschädigt wurde. Das Handwerkerfahrzeug wurde durch den Mitarbeiter am Mittwoch gegen 16:15 Uhr dort abgestellt. Zum Wert der entwendeten Ware konnten noch keine Angaben gemacht werden, der Sachschaden an dem Transporter beläuft sich vermutlich auf mehrere tausend Euro.

In der Reginharstraße in Bockenberg wurden zwischen Mittwoch 16:45 Uhr und Donnerstag 06:00 Uhr zwei Transporter aufgebrochen. Wieder wurden die Schiebetüren der Fahrzeuge beschädigt. Aus einem Ford Transit wurden mehrere Werkzeuge und Maschinen mit einem geschätzten Gesamtwert im mittleren vierstelligen Betrag entwendet. Der Nutzer des Transporters der Marke Opel konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch keine Angaben zur entwendeten Beute aus seinem Firmenwagen tätigen. Beide Fahrzeuge standen nur etwa 20 Meter voneinander entfernt am Straßenrand.

Auch in Rösrath hatten es die Diebe auf Handwerkerfahrzeuge abgesehen. Ein Mitarbeiter einer Handwerkerfirma gab an, seinen Firmenwagen am Mittwoch gegen 22:30 Uhr am Fahrbahnrand der Rotdornallee ordnungsgemäß verschlossen zu haben. Als er am nächsten Morgen gegen 07:10 Uhr zu dem Transporter zurückkehrte, stellte er den Diebstahl diverser Werkzeuge und Maschinen aus dem Laderaum fest. Auch hier wird die Schadenshöhe auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Ein weiterer Ford Transit wurde an der Rösrather Hauptstraße aufgebrochen. Dieser stand auf einem Privatparkplatz und wurde am 25.01. dort ordnungsgemäß abgestellt. Wieder wurde die Schiebetür des Transporters auf ähnliche Weise beschädigt, um sich Zugang zur Ladefläche zu verschaffen. Angaben über den Wert der entwendeten Werkzeuge und Maschinen konnten in diesem Fall noch nicht getätigt werden. Es gibt Hinweise darauf, dass sich die Tat in der Nacht zu Donnerstag (29.01.) gegen 02:25 Uhr ereignet hat.

In allen Fällen nahm die Polizei jeweils eine Strafanzeige auf und sucht nun nach Zeugen, die nähere Hinweise zu diesen Taten geben können. Wenn Sie etwas Verdächtiges im Umkreis der genannten Tatorte in Kürten, Bergisch Gladbach und Rösrath beobachten konnten, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg. (ch)

