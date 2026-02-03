PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln auf E-Scooter unterwegs

Bergisch Gladbach (ots)

Die Polizei hat gestern (02.02.) im Stadtteil Gronau eine Frau aus dem Verkehr gezogen. Die 33-Jährige war unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln auf einem E-Scooter unterwegs. Zudem bestand für den E-Scooter kein Versicherungsschutz.

Gestern Morgen, gegen 08:50 Uhr, kontrollierte die Polizei eine Frau auf der Mülheimer Straße, die auf einem E-Scooter unterwegs war. Bei der Kontrolle fiel auf, dass an dem E-Scooter selbstgemachte Versicherungskennzeichen befestigt waren. Die Frau, eine 33-jährige Bergisch Gladbacherin, zeigte zudem körperliche Auffälligkeiten, die auf einen Konsum von Betäubungsmitteln deuteten. Die Frau gab zu, am Vorabend Betäubungsmittel konsumiert zu haben.

Bei der Frau wurde eine Blutprobe angeordnet. Die Weiterfahrt auf dem E-Scooter wurde ihr untersagt. Der E-Scooter wurde beschlagnahmt, da die Frau nicht zweifelsfrei beweisen konnte, dass ihr der E-Scooter gehört.

Die Frau muss sich wegen verschiedener Vorwürfe verantworten. Unter anderem wird gegen sie wegen Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie Urkundenfälschung ermittelt. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren