POL-RBK: Bergisch Gladbach - Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln auf E-Scooter unterwegs

Bergisch Gladbach (ots)

Die Polizei hat gestern (02.02.) im Stadtteil Gronau eine Frau aus dem Verkehr gezogen. Die 33-Jährige war unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln auf einem E-Scooter unterwegs. Zudem bestand für den E-Scooter kein Versicherungsschutz.

Gestern Morgen, gegen 08:50 Uhr, kontrollierte die Polizei eine Frau auf der Mülheimer Straße, die auf einem E-Scooter unterwegs war. Bei der Kontrolle fiel auf, dass an dem E-Scooter selbstgemachte Versicherungskennzeichen befestigt waren. Die Frau, eine 33-jährige Bergisch Gladbacherin, zeigte zudem körperliche Auffälligkeiten, die auf einen Konsum von Betäubungsmitteln deuteten. Die Frau gab zu, am Vorabend Betäubungsmittel konsumiert zu haben.

Bei der Frau wurde eine Blutprobe angeordnet. Die Weiterfahrt auf dem E-Scooter wurde ihr untersagt. Der E-Scooter wurde beschlagnahmt, da die Frau nicht zweifelsfrei beweisen konnte, dass ihr der E-Scooter gehört.

Die Frau muss sich wegen verschiedener Vorwürfe verantworten. Unter anderem wird gegen sie wegen Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie Urkundenfälschung ermittelt. (bw)

