POL-RBK: Bergisch Gladbach - Fußgängerin angefahren und schwer verletzt

Bergisch Gladbach (ots)

Ein Pkw hat gestern Morgen (05.02.) im Stadtteil Refrath eine Fußgängerin erfasst und schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt.

Gegen 09:35 Uhr war eine 54-jährige Bergisch Gladbacherin in ihrem Pkw der Marke Kia auf der Straße Niedenhof unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die Straße Vürfels übersah sie eine 59-jährige Fußgängerin aus Refrath und erfasste sie. Die Fußgängerin kam mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Gegen die Fahrerin des Pkw ermittelt die Polizei wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Körperverletzung. (bw)

