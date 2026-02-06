Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Geschädigter bei Raub eines Rucksacks leicht verletzt

Bergisch Gladbach (ots)

Ein 30-jähriger Bergisch Gladbacher ist gestern Abend (05.02.), gegen 22:10 Uhr, auf der Hauptstraße bestohlen worden.

Ein bislang Unbekannter soll dem Geschädigten einen Rucksack aus der Hand gerissen haben. Anschließend soll der Dieb in einen Pkw gestiegen sein, der von einer Frau geführt worden sei. Der Geschädigte hielt sich nach eigener Aussage an der Beifahrertür fest und wurde dadurch über eine kurze Strecke mitgezogen. Es soll sich um einen dunklen Pkw mit den Ziffern 2017 auf dem Kennzeichen gehandelt haben.

Der Dieb soll männlich, circa 180 cm groß, circa 30 bis 40 Jahre alt und dunkelhäutig gewesen sein. Er trug den Angaben des Geschädigten nach eine Mütze und dunkle Jacke. Die Fahrerin beschrieb er als circa 30 bis 40 Jahre alte Frau, mit kräftiger Statur und blonden Haaren. Auf der Rücksitzbank soll außerdem ein circa sechs bis sieben Jahre altes dunkelhäutiges Kind gesessen haben.

Im Rucksack sollen unter anderem ein Laptop und ein geringer Bargeldbetrag enthalten gewesen sein. Bei der Tat wurde der Geschädigte leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Verdacht eines Raubdeliktes aufgenommen.

Das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 02202 205-0. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell