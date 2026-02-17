Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Körperverletzung, Einbruch und gefährliche Körperverletzung

Buchen: Körperverletzung - Zeugenaufruf

Am Abend des Rosenmontags ereignete sich in Buchen eine Körperverletzung. Als eine 35-jährige Besucherin gegen 18:30 Uhr vom eingesetzten Sicherheitsdienst angewiesen wurde, die Feierörtlichkeit in der Haagstraße zu verlassen, kam diese der Aufforderung nicht nach. Aufgrund dessen kam es zum Gerangel zwischen der Frau und den Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes. Im Zuge der Auseinandersetzung, in die sich auch weitere Personen einmischten, soll die Frau einen Schlag ins Gesicht bekommen haben. Der Mann, der den Schlag ausgeführt haben soll, wird wie folgt beschrieben: kurze Haare, etwas fülligere Statur und er soll eine Security-Weste getragen haben. Im Beisein der zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeibeamten wurde die Örtlichkeit ergebnislos nach dem mutmaßlichen Täter abgesucht. Zeugen, die Hinweise liefern können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Mosbach-Diedesheim: Werkzeuge aus Fabrikhalle entwendet - Zeugen gesucht In Diedesheim kam es zwischen Samstagabend und Montagmorgen zu einem Einbruch in eine ehemalige Fabrikhalle. In der "Steige" verschafften sich der oder die unbekannten Täter auf bislang unbekannte Weise Zutritt zum Gebäude und traten eine Bürotür ein. Bei der Tatausführung wurden mehrere hochwertige Werkzeuge entwendet. Der entstandene Sachschaden ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die im genannten Zeitraum rund um die Steige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Neckarburken: Zimmermannshammer bei Schlägerei eingesetzt Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung wurden am Sonntagabend gegen Mitternacht drei Männer leicht verletzt. Im Zuge des Konflikts soll es zunächst zu Schlägen zwischen Beteiligten gekommen sein, die im weiteren Verlauf in den Einsatz eines Zimmermannshammers mündeten. Hierbei soll ein 27-Jähriger seinem 24-Jährigen Gegenüber mit dem Tode gedroht haben. Die Tat ereignete sich auf dem Parkplatz einer Spielothek in der Mosbacher Straße. Beide Parteien sollen im Laufe der Auseinandersetzung versucht haben, sich gegenseitig mit dem Zimmermannshammer zu schlagen. Ein unabhängiger Zeuge konnte die Männer schließlich trennen und erneute Angriffe unterbinden. Der 27-Jährige und der 24-Jährige kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der dritte Beteiligte, ein 63-Jähriger, erlitt ebenfalls leichte Verletzungen, die jedoch keine weiteren ärztlichen Behandlungen erforderten. Der Zimmermannshammer wurde durch die Polizeibeamten vor Ort sichergestellt.

