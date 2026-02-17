PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Mutmaßlicher Serieneinbrecher festgenommen

Akribische Tatortarbeit der Polizei ist nicht selten der Garant für spätere Ermittlungserfolge. So auch nach einem Einbruch in der Sebastian-Bach-Straße in Möckmühl im November 2025. Die Auswertung von dort durch professionelle Arbeit der Kriminaltechnik vorgefundener Tatortspuren zeigte Übereinstimmungen mit weiteren Einbrüchen in Tauberbischofsheim und Möckmühl. Durch die in der Folge in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Heilbronn verdeckt geführten Ermittlungsmaßnahmen der Kriminalinspektion 2 der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn konnte zunächst ein Fahrzeug identifiziert werden, das der unbekannte Einbrecher genutzt haben soll, um an die Tatorte zu gelangen. Hieran anknüpfende Folgeermittlungen ergaben den Verdacht, dass der Fahrer dieses Pkw möglicherweise bereits seit 2014 für rund 50 weitere Einbrüche in Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen verantwortlich sein könnte. Die fortan auch in Kooperation mit polnischen Ermittlungsbehörden geführten Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer des Pkw immer wieder von Polen aus nach Deutschland einreiste, mutmaßlich um hier Einbrüche zu begehen. In Zusammenarbeit mit der bayerischen Polizei gelang es den Heilbronner Ermittlern, einen 73-jährigen Polen zu identifizieren, der sich bereits seit 2014, ausschließlich in den dunklen Wintermonaten, immer wieder in derselben Unterkunft in Unterfranken eingemietet hatte.

Nachdem durch verdeckt geführte Ermittlungsmaßnahmen bekannt wurde, dass sich der Verdächtige am Abend des 13.02.2026 wieder in Richtung der deutsch-polnischen Grenze bewegte, konnte der mutmaßliche Serieneinbrecher am Morgen des 14. Februar in Kitzingen (Bayern) durch die Ermittler und die Fahndungseinheit der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn auf Grund eines zuvor von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beim zuständigen Amtsgericht erwirkten Haftbefehls wegen der im November 2025 in Möckmühl begangenen Tat festgenommen werden.

Der 73-jährige Pole wurde noch am 14. Februar einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt, welcher den Haftbefehl aufrechterhielt und den weiteren Vollzug anordnete. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen zum Gesamtkomplex dauern an.

Polizeipräsident Frank Spitzmüller: "Bundesland- und sogar grenzüberschreitende Ermittlungen wie in diesem Fall sind ein wichtiger Baustein erfolgreicher kriminalpolizeilicher Arbeit. Wir bringen Serieneinbrecher hinter Schloss und Riegel, das sind wir den Einbruchsopfern schuldig. Dafür brauchen wir die erforderlichen Ermittlungskompetenzen, die notwendigen Haushaltsmittel und Personalressourcen und die Ermittler vor allem einen langen Atem."

