POL-HN: Hohenlohekreis: Unfallflucht

Künzelsau: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

In Künzelsau wurde am Montag ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Der 48-jährige Besitzer parkte seinen BMW X3 gegen 5:50 Uhr auf dem Mitarbeiterparkplatz am ehemaligen Krankenhaus in der Stettenstraße. Als er gegen 12:10 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er frische Beschädigungen an der Heckstoßstange fest. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Die Schäden wurden vermutlich durch einen anderen Fahrzeuglenker beim Rangieren verursacht. Es liegen bislang keine Hinweise auf den Verursacher vor. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum im Bereich der Stettenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

