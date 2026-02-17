PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfallflucht

Hohenlohekreis (ots)

Künzelsau: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

In Künzelsau wurde am Montag ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Der 48-jährige Besitzer parkte seinen BMW X3 gegen 5:50 Uhr auf dem Mitarbeiterparkplatz am ehemaligen Krankenhaus in der Stettenstraße. Als er gegen 12:10 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er frische Beschädigungen an der Heckstoßstange fest. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Die Schäden wurden vermutlich durch einen anderen Fahrzeuglenker beim Rangieren verursacht. Es liegen bislang keine Hinweise auf den Verursacher vor. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum im Bereich der Stettenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

