POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Diebe unterwegs, Mülltonnenbrände, Walplakate beschädigt

Wertheim: Diebstahl aus Kindergarten

Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 7 Uhr, drangen Unbekannte in eine Kindertagesstätte in der Wertheimer Johannes-Kerer-Straße ein. Sie brachen mehrere Schränke auf und stahlen unter anderem zwei Notebooks, ein Tablet und einen Schlüssel. Der durch den Diebstahl entstandene Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt und es entstand zusätzlich ein Sachschaden von etwa 600 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.

Wertheim: Feuerwehr wegen Mülltonnenbränden im Einsatz

Am Montagnachmittag und in der Nacht auf Dienstag wurden in der Wertheimer Bismarckstraße mehrere Mülltonnen angezündet. Eine Streife des Polizeireviers Wertheim konnte eine brennende Papiertonne löschen, aber das Feuer flammte wieder auf, so dass die Feuerwehr eingeschaltet werden musste. Später, gegen 0:30 Uhr, wurden drei weitere brennende Tonnen ebenfalls in der Bismarckstraße gemeldet, die von der Feuerwehr gelöscht wurden. Der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.

Großrinderfeld / Grünsfeld: Wahlpalakte beschädigt

In drei Fällen beschädigten Unbekannte am Wochenende Wahlplakate. In Großrinderfeld rissen die Täter je ein Plakat in der Frankenstraße und ein weiteres in der Bergstraße herunter. Mit schwarzer Farbe wurde ein Plakat in der Grünsfelder Hauptstraße beschmiert. Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

