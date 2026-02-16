Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Sachbeschädigungen, Diebstahl und Unfallflucht

Heilbronn (ots)

Bofsheim: Sachbeschädigung an Wahlplakat - Zeugen gesucht Am Freitagnachmittag wurde ein zerstörtes Wahlplakat von einem Passanten aufgefunden. Das Plakat sei demnach grob zusammengefaltet und in einen öffentlichen Mülleimer in der Schwanenstraße geworfen worden. Hinweise auf einen oder mehrere Täter gibt es bislang keine. Die Feststellung der Beschädigung erfolgte gegen 14:45 Uhr.

Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat liefern können, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Mosbach: Sachbeschädigung an Wahlplakat - Zeugenaufruf Am Samstagnachmittag konnte ein 36-Jähriger von einem Zeugen beobachtet werden, wie er Wahlplakate beschädigte. Näher soll er gegen 16:30 Uhr zwei Exemplare zerrissen und in einem öffentlichen Abfallbehälter im Wasemweg entsorgt haben. Insgesamt konnten in der angrenzenden Solbergallee durch Kräfte der Polizei Mosbach acht weitere zerrissene Wahlplakate im Grünstreifen aufgefunden werden. Ein Zusammenhang zur beobachteten Tat konnte bislang nicht hergestellt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise liefern können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Mosbach: Diebstahl an Gartenhäuschen - Wer hat etwas gesehen? Am Freitag stellte eine 60-Jährige gegen 17 Uhr fest, dass der steckende Schlüssel zu ihrem Gartenhäuschen entwendet worden war. Der Schlüssel steckte im Zeitraum vom 11.02.26 bis 13.02.26 bis etwa 17 Uhr außen an der Zugangstür zu ihrem Gartenhäuschen in der Sulzbacher Straße. Hinweise auf einen oder mehrere Täter gibt es bislang nicht.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Billigheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht Am Freitagmittag wurde der geparkte PKW eines 67-Jährigen mutmaßlich im Vorbeifahren durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Hinweise auf einen Unfallverursacher gibt es bislang nicht. Der BMW war zwischen 11:30 Uhr und 12 Uhr in der Nelkenstraße in Billigheim auf Höhe der Hausnummer 16 geparkt. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 2.500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise liefern können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

