POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verkehrskontrollen, Einbruch und beschädigte Wahlplakate

Lauda-Königshofen: Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs

In Lauda-Königshofen überwachte die Verkehrspolizei Tauberbischofsheim am Freitagvormittag den gewerblichen Güterverkehr. Die Beamten kontrollierten dabei zwischen 9:30 Uhr und 11:45 Uhr auf der Königshofener Hauptstraße 32 Fahrzeuge und ihre Insassen. Eine Person saß dabei ohne Führerschein am Steuer, eine weitere stand unter dem Einfluss von THC. Zudem wurden zwölf Verstöße gegen die Sozialvorschriften im Straßenverkehr, ein Verstoß gegen das Personenbeförderungsgesetz sowie drei Verstöße gegen die Ladungssicherung zur Anzeige gebracht. Außerdem wurden zwei Mängelberichte gefertigt und zwei Personen verwarnt, da sie nicht angeschnallt waren. Den Fahrer eines mobilen Lebensmittelverkaufswagens erwartet nach der Kontrolle ein Bußgeld in Höhe von mindestens 1.000 Euro. Er hatte in seinem Wagen zahlreiche Hähnchen und Schweinshaxen vom Vortag ungekühlt transportiert. Einige der Lebensmittel lagen zudem im Dreck. Da der Wagen außerdem stark verschmutzt war und der Mann dennoch beabsichtigte die Lebensmittel zu verkaufen, wurde ihm ein Verstoß gegen das Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände und Futtermittelgesetzbuch zur Last gelegt. Die Lebensmittel mussten entsorgt werden. Bevor der Betreiber seinen Wagen erneut in Betrieb nehmen darf, muss er ihn nach Behebung aller festgestellten Mängel beim Veterinäramt vorführen.

Wertheim/ Lauda-Königshofen/ Igersheim: Wahlplakate beschädigt

Unbekannte beschädigten in den vergangenen Tagen mehrere Wahlplakate im Main-Tauber-Kreis. In Wertheim wurden im Berliner Ring, dem Halbbrunnenweg und in der Willy-Brand-Straße insgesamt sechs Wahlplakate abgerissen. In Lauda-Königshofen wurde ein, an einer Straßenlaterne in der Hauptstraße befestigtes, Wahlplakat zerrissen. Ebenso wurde ein Wahlplakat im Igersheimer Kirchbergring abgerissen. Zeugen, die Hinweise darauf geben können, wer die Plakate beschädigte, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise zu den Plakaten in Wertheim nimmt das dortige Polizeirevier unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen. Hinweise zum abgerissenen Plakat in Lauda-Königshofen gehen an den Polizeiposten Lauda-Königshofen unter der Telefonnummer 09343 62130. Das Polizeirevier Bad Mergentheim nimmt Hinweise zur Sachbeschädigung am Wahlplakat in Igersheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Lauda-Königshofen: Zeugen nach Einbruch gesucht

Nach einem Einbruch in Lauda sucht das Polizeirevier Tauberbischofsheim nach möglichen Zeugen und Hinweisgebern. Zwischen 15 Uhr am Freitagnachmittag und 19:30 am selben Abend öffnete eine unbekannte Person gewaltsam ein Fenster auf der Rückseite eines Wohnhauses in der Alten Miltenberger Steige und drang darüber ins Gebäudeinnere ein. Der Unbekannte durchwühlte die Räumlichkeiten und entwendete Wertgegenstände, Schmuck und Bargeld, bevor er unerkannt das Weite suchte. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Alte Miltenberger Steige verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

