Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 03.08.2025

Delmenhorst (ots)

Autobahnpolizei Ahlhorn: Unter unerlaubter Nutzung der Rettungsgasse Unfall verursacht +++ BAB 1 (Gem. Stuhr) +++ Hoher Sachschaden

Am Samstag, 02. August 2025, gegen 13:30 Uhr, befuhr eine 74-jährige mit ihrem PKW aus Großbritannien die Autobahn 1 zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Bremen/Brinkum in Fahrtrichtung Hamburg. Aufgrund der hohen Verkehrsdichte und Baustellen kam es zu erheblicher Staubildung. Die Fahrerin entschied sich schließlich, die Rettungsgasse zur ungehinderten Weiterfahrt zu nutzen. Im Fahrtverlauf kollidierte sie kurz darauf mit einem auf den regulären Fahrstreifen befindlichen PKW aus Köln. Dessen 42-jähriger Fahrer mit seinen zwei jugendlichen Kindern, sowie die Unfallverursacherin und ihr 76-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 20.000 Euro.

Gegen die Fahrerin wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und sie zahlte mit Blick auf das zu erwartende Bußgeld 345,- Euro an Ort und Stelle. Ferner erwarten die Fahrerin zwei Punkte in Flensburg.

Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall beim Befahren der Anschlussstelle Stickgras der B75 (Gem. Delmenhorst) +++ Fahrer unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 03. August 2025, gegen 04:30 Uhr, befuhr ein 37-jähriger mit seinem PKW die Bundesstraße 75 zwischen Bremen und Delmenhorst und beabsichtigte an der Anschlussstelle Stickgras abzufahren. Der Mann aus Stuhr verlor in der Kurvenfahrt die Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab und verunfallte. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Es wurde festgestellt, dass der Fahrer mit 1,58 Promille unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Es wurde eine Blutprobe angeordnet sowie der Führerschein beschlagnahmt. Der PKW wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell