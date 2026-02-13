Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Mosbach: Randalierer in Gewahrsam

Mosbach (ots)

Mosbach: Randalierer in Gewahrsam

Den ganzen Freitagmorgen hielt ein polizeibekannter 33-Jähriger die Mosbacher Bevölkerung und schließlich auch die örtliche Polizei auf Trab. Ab 9 Uhr am Morgen gingen zahlreiche Anrufe wegen einer betrunkenen und schreienden Person aus der Innenstadt beim Revier ein. Bei einem ersten Antreffen der Person wurde dieser zunächst deeskalierend beruhigt und ermahnt. Die Anweisungen hielten nicht lange. Kurz vor Mittag, gegen 11:40 Uhr, ereilten weitere Anrufe besorgter Bürger die Polizei. Dieses Mal kamen sie aus der Bachmühle. Dort eingetroffen stellte sich der 33-Jährige erkennbar kampfwillig gegen die Polizeibeamten, sodass er unter Zwangsanwendung in Gewahrsam genommen wurde. Ein Senior, welcher sich aus bislang nicht bekannten Gründen mit dem Störer solidarisierte, musste mit einem Platzverweis belegt werden. Der Betrunkene wurde zum Polizeirevier verbracht und muss auf Anordnung des AG Mosbach seinen Rausch bis morgen früh dort ausschlafen. Folgeermittlungen in der Mosbacher Innenstadt ergaben, dass der Betroffene am Vormittag dort zahlreiche Konfliktsituationen mit Laden-, Kiosk- und Kneipenbesitzern inszenierte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell