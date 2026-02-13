Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Heilbronn: Diebstahl aus Pkw

Bad Rappenau (ots)

Bad Rappenau-Obergimpern: Geldbeutel aus Pkw gestohlen - Zeugenaufruf Am Freitagmorgen wurde aus einem VW im Wohngebiet "Am Wall" in Obergimpern ein Geldbeutel entwendet. Der 69-Jährige Fahrzeughalter parkte sein Auto gegen 09:45 Uhr und stellte bei seiner Rückkehr gegen 10 Uhr fest, dass die Beifahrerscheibe eingeschlagen und seine Geldbörse inklusive persönlicher Dokumente und Bargeld aus der Mittelkonsole gestohlen wurden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07264 9590-0 beim Polizeiposten Bad Rappenau zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell