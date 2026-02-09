Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Gesuchte Frau stellt sich selbst bei der Bundespolizei

Chemnitz (ots)

Am 07.02.2026 gegen 10:55 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei am Chemnitzer Hauptbahnhof von einer Frau angesprochen. Sie äußerte, dass gegen sie ein Haftbefehl vorliegen würde.

Um den Sachverhalt zu prüfen, nahmen die Beamten die Frau mit auf das Revier im Chemnitzer Hauptbahnhof. Bei der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung der Staatsanwaltschaft Chemnitz fest. Wegen Erschleichen von Leistungen wurde die 42-jährige slowakische Staatsangehörige vom Amtsgericht Chemnitz zu einer Geldstrafe von 345 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 8 Tagen verurteilt.

Da die 42-Jährige die offene Geldstrafe nicht aufbringen konnte, erfolgte die Einlieferung in die JVA.

