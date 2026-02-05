Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Herrenloses Gepäckstück sorgt für Beeinträchtigung am Chemnitzer Hauptbahnhof

Chemnitz (ots)

Eine Mitarbeiterin von Station und Service informierte gestern gegen 19:55 Uhr die Bundespolizei am Chemnitz Hauptbahnhof über ein herrenloses Gepäckstück im Bereich der Sitzgelegenheiten am Bahnsteig 5.

Dabei handelte es sich um einen schwarzen Rucksack, welcher von außen nicht einsehbar war. Auch ein Ausrufen über die Lautsprecheranlage führte nicht zum Auffinden des Besitzers.

Daraufhin erfolgte die Räumung und Absperrung des Gefahrenbereiches (Bahnsteig 5) sowie die Anforderung der Entschärfer der Bundespolizei.

Parallel dazu erfolgte die Auswertung der Videoaufzeichnungen des Gefahrenbereiches. Dabei konnte der mutmaßliche Eigentümer festgestellt werden. Dieser fuhr anschließend mit der Bahn in Richtung Leipzig. Eine Bilddatei wurde den Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Leipzig zur Fahndung zur Verfügung gestellt. Diese führte zur Feststellung der verursachenden Person bei Ankunft des Zuges in Leipzig. Er gab an den Rucksack in Chemnitz vergessen zu haben.

Der Rucksack wurde zwischenzeitlich auch durch die Entschärfer als unbedenklich eingestuft und die Absperrmaßnahmen gegen 22:15 Uhr aufgehoben. Er wurde an die Fundstelle der Mitteldeutschen Regiobahn übergeben. Dort kann der 18-jährige Aserbaidschane diesen wieder ab-holen.

Zudem erwartet ihn eine Rechnung für die Polizeikosten, welche für diesen Einsatz angefallen sind.

Die Notfallleitstelle der DB AG Leipzig leitete Züge im Gefahrenbereich auf andere Gleise im Hauptbahnhof um, so dass der Bahnbetrieb nur teilweise beeinträchtigt wurde.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell