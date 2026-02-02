Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Auseinandersetzungen am Chemnitzer Hauptbahnhof - Bundespolizei trennt Streithähne

Chemnitz (ots)

Erneut kam es am Wochenende zu Auseinandersetzungen mit Körperverletzung am Chemnitzer Hauptbahnhof.

Zunächst informierte am Samstagabend gegen 22:00 Uhr ein Mitarbeiter des Servicepoint der DB AG am Chemnitzer Hauptbahnhof die Einsatz- kräfte des Bundespolizeireviers Chemnitz - Hauptbahnhof über eine körperliche Auseinandersetzung auf dem Querbahnsteig.

Die Einsatzkräfte begaben sich unmittelbar vor Ort. Sie trennten die beiden Tatbeteiligten und befragten diese zum Sachverhalt. Demnach geriet der 26-jährige afghanische Staatsangehörige zunächst mit dem 39-jährigen syrischen Staatsangehörigen verbal in Streit. Dabei ging es um die 16-jährige deutsche Begleiterin des syrischen Staatsangehörigen, welche durch den 26-jährigen belästigt worden sei.

Im weiteren Verlauf trat der 26-Jährige mit dem beschuhten Fuß den syrischen Geschädigten in die Hüfte, woraufhin dieser sein mitgeführtes Reizstoffspühgerät gegen ihn einsetze. Dadurch erlitt dieser eine Augenreizung.

Alle Personen wurden zur weiteren polizeilichen Bearbeitung zum Bundespolizeirevier verbracht. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten bei dem syrischen Staatsangehörigen ein Cutter- und Taschenmesser fest. Diese wurden sichergestellt. Glücklicherweise kam keines der beiden Messer bei der Auseinandersetzung zum Einsatz.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und Aufnahme der Straf- anzeigen wurden die Polizeipflichtigen zeitversetzt aus der Dienststelle entlassen.

Am 01.02.2026 gegen 19:00 Uhr kam es erneut auf dem Querbahnsteig zu einer Auseinandersetzung. Dabei geriet ein 41-jähriger Deutscher zunächst mit einem 23-jährigen türkischen Staatsangehörigen verbal in Streit. Der 26-Jährige türkische Begleiter des 23-Jährigen versuchte die Situation zu beruhigen, wurde jedoch ebenfalls durch den 41-jährigen verbal attackiert. Danach attackierte der Deutsche die beiden türkischen Staatsangehörigen in dem er diese umher schubste und ihnen ins Gesicht schlug. Dabei kam er im Gerangel selbst zu Fall und warf im Aufstehen eine Glasflasche in Richtung des 23-jährigen, welche diesen nur knapp am Kopf verfehlte.

Alle Beteiligten wurden zur weiteren Bearbeitung in die Dienststelle verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoltest ergab bei allen Beteiligten mehr als 1 Promille.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Aufnahme der Straf- anzeigen wegen Körperverletzung wurden alle Personen zeitversetzt aus der Dienststelle entlassen.

