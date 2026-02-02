Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Einreise aus Tschechien endet in JVA

Reitzenhain (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten am 01.02.2026 gegen 17:30 Uhr im Rahmen der Wiedereingeführten Grenzkontrollen am Grenzübergang Reitzenhain einen 29-jährigen Deutschen nach der Ein- reise aus Richtung Tschechien. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten sie eine Fahndungsausschreibung der Staatsanwaltschaft München zur Strafvollstreckung fest.

Er war vom Amtsgericht München wegen Insolvenzverschleppung zu ei- ner Geldstrafe von insgesamt 6.584,67 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 161 Tagen verurteilt worden. Da er die Geldstrafe bislang nicht beglichen hatte und auch vor Ort nicht zahlen konnte, wurde er in die JVA eingeliefert.

