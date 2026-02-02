PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Chemnitz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Einreise aus Tschechien endet in JVA

Reitzenhain (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten am 01.02.2026 gegen 17:30 Uhr im Rahmen der Wiedereingeführten Grenzkontrollen am Grenzübergang Reitzenhain einen 29-jährigen Deutschen nach der Ein- reise aus Richtung Tschechien. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten sie eine Fahndungsausschreibung der Staatsanwaltschaft München zur Strafvollstreckung fest.

Er war vom Amtsgericht München wegen Insolvenzverschleppung zu ei- ner Geldstrafe von insgesamt 6.584,67 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 161 Tagen verurteilt worden. Da er die Geldstrafe bislang nicht beglichen hatte und auch vor Ort nicht zahlen konnte, wurde er in die JVA eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Telefon: 0371 4615 105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Chemnitz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 09:40

    BPOLI C: Einreisekontrolle in Bärenstein - Verstoß gegen das Waffengesetz festgestellt

    Bärenstein (ots) - Am 30.01.2026 gegen 20:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Grenzübergang in Bärenstein einen PKW mit tschechischer Zulassung bei der Einreise aus Richtung Tschechien kommend. Als Fahrer und Beifahrer wurden ein 20- und 16-jähriger tschechischer Staatsangehörige festgestellt, welche sich mit ihren gültigen tschechischen ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 08:23

    BPOLI C: Tätlicher Angriff - 18-Jährige verletzt Polizeibeamtin

    Chemnitz (ots) - Eine Streife der Bundespolizei am Chemnitzer Hauptbahnhof wurde gestern gegen 10:20 Uhr durch einen Bürgerhinweis auf eine schlafende Person in der Packstation aufmerksam gemacht. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte eine 18-jährige Deutsche schlafend am Boden. Die Jugendliche war ansprechbar. Sie konnte sich allerdings nicht ausweisen. Daraufhin wurde ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 11:31

    BPOLI C: Auseinandersetzung im Personentunnel - Bundespolizei schreitet ein

    Chemnitz (ots) - Ein Security Mitarbeiter informierte gestern Abend gegen 21:00 Uhr die Einsatzkräfte der Bundespolizei am Chemnitzer Hauptbahnhof über eine körperliche Auseinandersetzung im Personentunnel am Chemnitzer Hauptbahnhof. Eine Streife begab sich unmittelbar vor Ort und trennte die Personen. Zur weiteren polizeilichen Bearbeitung wurden der 20-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren