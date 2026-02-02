Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Einreisekontrolle in Bärenstein - Verstoß gegen das Waffengesetz festgestellt

Bärenstein (ots)

Am 30.01.2026 gegen 20:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Grenzübergang in Bärenstein einen PKW mit tschechischer Zulassung bei der Einreise aus Richtung Tschechien kommend. Als Fahrer und Beifahrer wurden ein 20- und 16-jähriger tschechischer Staatsangehörige festgestellt, welche sich mit ihren gültigen tschechischen ID-Karten auswiesen.

Bei der Nachschau im Fahrzeug wurde in der Tür der Fahrerseite griffbereit ein Schlagstock festgestellt. Im Handschuhfach wurde zudem eine Softairwaffe aufgefunden, welche dem 16-Jährigen Beifahrer zuzuordnen war.

Der Schlagstock und die Softairwaffe wurden sichergestellt. Gegen beide Personen wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet.

