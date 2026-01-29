PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Chemnitz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Tätlicher Angriff - 18-Jährige verletzt Polizeibeamtin

Chemnitz (ots)

Eine Streife der Bundespolizei am Chemnitzer Hauptbahnhof wurde gestern gegen 10:20 Uhr durch einen Bürgerhinweis auf eine schlafende Person in der Packstation aufmerksam gemacht. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte eine 18-jährige Deutsche schlafend am Boden. Die Jugendliche war ansprechbar. Sie konnte sich allerdings nicht ausweisen. Daraufhin wurde sie zur Identitätsfeststellung mit zur Dienststelle genommen, welchem sie auch freiwillig nachkam.

Während der Durchsuchung ihres mitgeführten Rucksackes in den Diensträumen wurde die 18-Jährige plötzlich aggressiv und schlug einer Polizeibeamtin mit der rechten Hand ins Gesicht. Diese erlitt eine blutende Wunde (Kratzwunde), war aber weiter dienstfähig. Warum die 18-Jährige so ausflippte, war unklar.

Ein Atemalkohol- und Drogentest wurde verweigert. Die 18-Jährige erhielt eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung. Anschließend wurde sie auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Telefon: 0371 4615 105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Chemnitz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 11:31

    BPOLI C: Auseinandersetzung im Personentunnel - Bundespolizei schreitet ein

    Chemnitz (ots) - Ein Security Mitarbeiter informierte gestern Abend gegen 21:00 Uhr die Einsatzkräfte der Bundespolizei am Chemnitzer Hauptbahnhof über eine körperliche Auseinandersetzung im Personentunnel am Chemnitzer Hauptbahnhof. Eine Streife begab sich unmittelbar vor Ort und trennte die Personen. Zur weiteren polizeilichen Bearbeitung wurden der 20-jährige ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 09:15

    BPOLI C: Renitente Frau in der Bahn von Leipzig in Richtung Chemnitz

    Chemnitz (ots) - Einsatzkräfte der Bundespolizei am Chemnitzer Hauptbahnhof wurden gestern Abend um 21:50 Uhr telefonisch durch die Zugbegleiterin des RE6 von Leipzig in Richtung Chemnitz informiert, dass eine Frau kein Ticket vorzeigen konnte und bat um Identitätsfeststellung am Chemnitzer Hauptbahnhof. Im weiteren Verlauf meldete sich die Zugbegleiterin erneut und ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 09:57

    BPOLI C: Bundespolizei trifft mehrere Feststellungen am Grenzübergang in Reitzenhain

    Reitzenhain/ Marienberg (ots) - Am Samstagmorgen um 06:35 Uhr wurde ein rumänischer Staatsangehöriger am Grenzübergang in Reitzenhain bei Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz vorstellig. Die fahndungsmäßige Überprüfung des 42jährigen Mannes ergab eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung der Staatsanwaltschaft Freiburg im Breisgau wegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren