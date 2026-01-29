Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Tätlicher Angriff - 18-Jährige verletzt Polizeibeamtin

Chemnitz (ots)

Eine Streife der Bundespolizei am Chemnitzer Hauptbahnhof wurde gestern gegen 10:20 Uhr durch einen Bürgerhinweis auf eine schlafende Person in der Packstation aufmerksam gemacht. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte eine 18-jährige Deutsche schlafend am Boden. Die Jugendliche war ansprechbar. Sie konnte sich allerdings nicht ausweisen. Daraufhin wurde sie zur Identitätsfeststellung mit zur Dienststelle genommen, welchem sie auch freiwillig nachkam.

Während der Durchsuchung ihres mitgeführten Rucksackes in den Diensträumen wurde die 18-Jährige plötzlich aggressiv und schlug einer Polizeibeamtin mit der rechten Hand ins Gesicht. Diese erlitt eine blutende Wunde (Kratzwunde), war aber weiter dienstfähig. Warum die 18-Jährige so ausflippte, war unklar.

Ein Atemalkohol- und Drogentest wurde verweigert. Die 18-Jährige erhielt eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung. Anschließend wurde sie auf freien Fuß gesetzt.

