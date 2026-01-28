Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Auseinandersetzung im Personentunnel - Bundespolizei schreitet ein

Chemnitz (ots)

Ein Security Mitarbeiter informierte gestern Abend gegen 21:00 Uhr die Einsatzkräfte der Bundespolizei am Chemnitzer Hauptbahnhof über eine körperliche Auseinandersetzung im Personentunnel am Chemnitzer Hauptbahnhof.

Eine Streife begab sich unmittelbar vor Ort und trennte die Personen. Zur weiteren polizeilichen Bearbeitung wurden der 20-jährige türkische und 23-jährige libysche Staatsangehörige zur Dienststelle verbracht. Dabei verhielt sich der türkische Staatsangehörige sehr aggressiv, beleidigte mehrfach eine Beamtin mit den Worten "Du Schlampe" und trat gegen eine Tür.

Im Rahmen der Videoauswertung konnten die Beamten fest-stellen, dass beide gegenseitig mehrfach mit Schlägen und Tritten aufeinander einwirkten. Dabei trat der türkische Staatsangehörige auch noch auf den bereits am Boden liegenden Libyer ein.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 20-Jährigen 1,6 Promille.

Der 23-Jährige Libyer wurde aufgrund einer Knieverletzung ins Klinikum verbracht.

Gegen beide wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung erstattet. Der 20-Jährige türkische Staatsangehörige erhielt zudem eine Anzeige wegen Beleidigung.

