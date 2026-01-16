PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei stellt zwei Männer ohne Fahrerlaubnis und Haftpflichtversicherung sowie mit Haftbefehl am Grenzübergang in Reitzenhain

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Am gestrigen Donnerstag um 21:45 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz einen 27 Jahre alten türkischen Staatsangehörigen am Grenzübergang in Reitzenhain.

Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung des Mannes wurde eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Neuruppin wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis festgestellt. Er konnte einen türkischen Führerschein vorlegen, dieser hat aber keine Gültigkeit, da er schon länger als 6 Monate in Deutschland lebt und den Führerschein hätte umschreiben müssen.

Der Türke war mit einem PKW unterwegs, wo die Haftpflichtversicherung nicht gezahlt wurde. Eine Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt und der Sachverhalt wurde vor Ort an die Kolleginnen und Kollegen der Landespolizei übergeben.

Auch am Donnerstagmittag um 11:15 Uhr haben Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz eine Feststellung getroffen. Hier wurde ein 31jähriger Rumäne zur Einreisekontrolle vorstellig.

Bei ihm war ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen Fahren ohne Führerschein offen. Die geforderte Geldstrafe von über 880 Euro konnte der Mann aufbringen und seine Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Telefon: 0371 4615-105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

