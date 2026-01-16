Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei stellt Schulschwänzer am Chemnitzer Hauptbahnhof

Chemnitz (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten am 15. Januar 2026 um 23:30 Uhr einen 18jährigen Deutschen am Chemnitzer Hauptbahnhof.

Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zum Haftbefehl vom Amtsgericht Lünen wegen Nichterfüllung der Schulpflicht.

Der junge Mann sollte 400 EUR Bußgeld bezahlen oder 40 Sozialstunden leisten, dem kam er nicht nach und nun wurde eine Woche Dauerarrest angeordnet.

Er wurde zur weiteren Bearbeitung in die Diensträume am Revier Chemnitzer Hauptbahnhof verbracht. Der Arrest wurde in der Folge vom zuständigen Amtsgericht vorübergehend ausgesetzt.

