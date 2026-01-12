Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Grenzübergang in Reitzenhain

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Am 11. Januar 2026 um 04:30 Uhr wurde ein 24jähriger rumänischer Staatsangehöriger am Grenzübergang in Reitzenhain zur Einreisekontrolle bei Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion vorstellig. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zum Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Würzburg wegen Diebstahls. Der Rumäne konnte die geforderte Geldstrafe von 800,00 EUR aufbringen und seine Reise fortsetzen.

Ebenfalls am 11. Januar 2026 um 11:10 Uhr wurde ein 49 Jahre alter Deutscher kontrolliert. Hier war ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Meiningen wegen einer Ordnungswidrigkeit offen. Der Mann konnte die Geldstrafe von über 750,00 EUR aufbringen und weiterreisen.

Am Sonntagabend um 21:30 Uhr wurde eine 43jährige Vietnamesin einer Kontrolle von Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion unterzogen, hier wurde ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt, wegen einer Ordnungswidrigkeit festgestellt. Die offene Geldstrafe von über 900,00 EUR konnte die Vietnamesin begleichen und in das Bundesgebiet einreisen.

Auch am vergangenen Dienstag wurde ein Haftbefehl vollstreckt. Hier wurde ein 28jähriger slowakischer Staatsangehöriger kontrolliert. Bei ihm war ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Trier offen. Die geforderte Summe von 1000,00 EUR konnte der Mann aufbringen und seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell