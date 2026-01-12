PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Chemnitz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Grenzübergang in Reitzenhain

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Am 11. Januar 2026 um 04:30 Uhr wurde ein 24jähriger rumänischer Staatsangehöriger am Grenzübergang in Reitzenhain zur Einreisekontrolle bei Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion vorstellig. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zum Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Würzburg wegen Diebstahls. Der Rumäne konnte die geforderte Geldstrafe von 800,00 EUR aufbringen und seine Reise fortsetzen.

Ebenfalls am 11. Januar 2026 um 11:10 Uhr wurde ein 49 Jahre alter Deutscher kontrolliert. Hier war ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Meiningen wegen einer Ordnungswidrigkeit offen. Der Mann konnte die Geldstrafe von über 750,00 EUR aufbringen und weiterreisen.

Am Sonntagabend um 21:30 Uhr wurde eine 43jährige Vietnamesin einer Kontrolle von Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion unterzogen, hier wurde ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt, wegen einer Ordnungswidrigkeit festgestellt. Die offene Geldstrafe von über 900,00 EUR konnte die Vietnamesin begleichen und in das Bundesgebiet einreisen.

Auch am vergangenen Dienstag wurde ein Haftbefehl vollstreckt. Hier wurde ein 28jähriger slowakischer Staatsangehöriger kontrolliert. Bei ihm war ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Trier offen. Die geforderte Summe von 1000,00 EUR konnte der Mann aufbringen und seine Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Telefon: 0371 4615-105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Chemnitz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 10:39

    BPOLI C: Wochenendrückblick - Feststellungen der Bundespolizei in Reitzenhain

    Reitzenhain (ots) - Unerlaubte Einreisen, Fahndungstreffer, Verstoß gegen das Tierschutz- und das Sprengstoffgesetz - die Bundespolizeiinspektion Chemnitz blickt auf das Wochenende am Grenzübergang Reitzenhain zurück. Zunächst wurden am Freitag, den 02.01.2026, gegen 07:50 Uhr zwei ukrainische Staatsangehörige bei der Einreise aus Richtung Tschechien kontrolliert. ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 11:40

    BPOLI C: Fahrrad ins Gleisbett geworfen- Wer hat was beobachtet?

    Chemnitz (ots) - Am 23. Dezember 2025 um 21:40 Uhr wurden Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz von der Notfallleitstelle der DB AG Leipzig darüber in Kenntnis gesetzt, dass unbekannte Täter ein Fahrrad bei Chemnitz-Siegmar in den Gleisbereich geworfen haben. Zu einer Kollision zwischen dem Fahrrad und der Regionalbahn kam es zum Glück nicht, Verspätungen sind nicht bekannt. Die Bundespolizeiinspektion ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 10:26

    BPOLI C: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Grenzübergang in Reitzenhain

    Reitzenhain (ots) - Am 28. Dezember 2025 um 09:00 Uhr wurde ein 54jähriger rumänischer Staatsangehöriger zur Einreisekontrolle am Grenzübergang in Reitzenhain vorstellig. Die fahndungsmäßige Überprüfung durch Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz ergab, dass bei dem Rumänen zwei Strafvollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Ellwangen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren