Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Fahrrad ins Gleisbett geworfen- Wer hat was beobachtet?

Chemnitz (ots)

Am 23. Dezember 2025 um 21:40 Uhr wurden Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz von der Notfallleitstelle der DB AG Leipzig darüber in Kenntnis gesetzt, dass unbekannte Täter ein Fahrrad bei Chemnitz-Siegmar in den Gleisbereich geworfen haben.

Zu einer Kollision zwischen dem Fahrrad und der Regionalbahn kam es zum Glück nicht, Verspätungen sind nicht bekannt.

Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall am vergangenen Dienstagabend beobachtet haben.

Sie werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Chemnitz unter 0371/4615-0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell