BPOLI C: 26jähriger Deutscher begeht mehrere Körperverletzungen in kurzer Zeit

Am vergangenen Freitag um 14:00 Uhr wurde eine 16jährige Deutsche von einem 26jährigen Deutschen in der Regionalbahn auf der Strecke Olbernhau - Chemnitz körperlich verletzt.

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz wurden über den Sachverhalt vom Lagezentrum der Landespolizei informiert.

Der Mann stieg am Hauptbahnhof Chemnitz aus der Regionalbahn aus und wurde zunächst von zwei Security Mitarbeitern der Bahn festgehalten, dabei versuchte der Beschuldigte einen Security Mitarbeiter mit Faustschlägen sowie mit einer Bierflasche zu schlagen.

Einsatzkräfte vom Chemnitzer Hauptbahnhof nahmen den Mann zur weiteren polizeilichen Bearbeitung mit zur Dienststelle. Die Bundespolizei führt nun entsprechende Ermittlungen wegen mehrerer Körperverletzungsdelikte und Bedrohung.

Das 16jährige Mädchen wurde kurz befragt und die Eltern informiert. Eine Zeugenvernehmung war aufgrund der Ereignisse noch nicht möglich.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der 26jährige Mann auf freien Fuß belassen, wo er in der Regionalbahn von Chemnitz nach Olbernhau um 16:50 Uhr erneut gewalttätig wurde.

Er bedrohte zwei Personen und schlug mit der Faust gegen eine Person. In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizei um Hinweise. Zeugen die den 26jährigen Mann beobachtet haben und/ oder mögliche Angaben zu den Körperverletzungsdelikten machen können, werden gebeten sich an die Bundespolizeiin-spektion Chemnitz, Telefon: 0371/ 4615-0, oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

