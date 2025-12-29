Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Grenzübergang in Reitzenhain

Reitzenhain (ots)

Am 28. Dezember 2025 um 09:00 Uhr wurde ein 54jähriger rumänischer Staatsangehöriger zur Einreisekontrolle am Grenzübergang in Reitzenhain vorstellig. Die fahndungsmäßige Überprüfung durch Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz ergab, dass bei dem Rumänen zwei Strafvollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Ellwangen wegen Trunkenheit im Verkehr vorlagen. Die geforderte Geldstrafe von über 3000,00 EUR konnte er nicht aufbringen, er wurde in die JVA Zwickau eingeliefert.

Ebenfalls am 28. Dezember 2025 um 03:50 Uhr wurde ein 29jähriger Deutscher von Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion kontrolliert. Hier war ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs offen. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe von über 1700,00 EUR aufbringen und seine Reise fortsetzen.

Auch am 1. Weihnachtsfeiertag um 16:15 Uhr wurde ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt wegen einer Ordnungswidrigkeit voll-streckt. Hier musste ein 36jähriger Rumäne knapp 70,00 EUR bezahlen um weiterreisen zu können.

Am Heiligen Abend kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz ebenfalls einen 36jährigen Rumänen. Hier ergab die fahndungsmäßige Überprüfung eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Itzehoe wegen einer Ordnungswidrigkeit. Die geforderte Geldstrafe von über 80,00 EUR konnten bezahlt werden, und der Mann konnte in das Bundesgebiet einreisen.

