Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Haftbefehl am Chemnitzer Hauptbahnhof volltreckt

Chemnitz (ots)

Am 13. Januar 2026 um 19:10 Uhr wurde ein Mann von Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Chemnitzer Hauptbahnhof kontrolliert.

Die fahndungsmäßige Überprüfung von dem 39jährigen Deutschen ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Chemnitz wegen Körperverletzung zum Sitzungshaftbefehl, der Mann ist nicht zur Gerichtsverhandlung erschienen.

Eine Haftrichtervorführung ist für den heutigen Tag geplant.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Telefon: 0371 4615-105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

