Bundespolizeiinspektion Chemnitz
BPOLI C: Haftbefehl am Chemnitzer Hauptbahnhof volltreckt
Chemnitz (ots)
Am 13. Januar 2026 um 19:10 Uhr wurde ein Mann von Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Chemnitzer Hauptbahnhof kontrolliert.
Die fahndungsmäßige Überprüfung von dem 39jährigen Deutschen ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Chemnitz wegen Körperverletzung zum Sitzungshaftbefehl, der Mann ist nicht zur Gerichtsverhandlung erschienen.
Eine Haftrichtervorführung ist für den heutigen Tag geplant.
