Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Renitente Frau in der Bahn von Leipzig in Richtung Chemnitz

Chemnitz (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei am Chemnitzer Hauptbahnhof wurden gestern Abend um 21:50 Uhr telefonisch durch die Zugbegleiterin des RE6 von Leipzig in Richtung Chemnitz informiert, dass eine Frau kein Ticket vorzeigen konnte und bat um Identitätsfeststellung am Chemnitzer Hauptbahnhof.

Im weiteren Verlauf meldete sich die Zugbegleiterin erneut und gab an, von der weiblichen Person geschlagen und bespuckt worden zu sein.

Beim Eintreffen des Zuges am Chemnitzer Hauptbahnhofes nahmen die Einsatzkräfte die Frau in Empfang. Sie war aufgebracht und aggressiv. Nach der Belehrung gab sie an, dass ihr Handydisplay defekt sei und deswegen das Ticket nicht ausgelesen werden konnte. Im Verlauf der Befragung kam es zu weiteren Beleidigungen zum Nachteil der Zugbegleiterin.

Vor Ort konnten Zeugen zum Sachverhalt befragt werden, welche die An- gaben der Zugbegleiterin bestätigten. Demnach soll die 23-jährige ukrainische Staatsangehörige die Zugbegleiterin mit den Worten: "Ich mach Dich tot, du Schlampe fick dich", beleidigt haben. Zudem habe die 23-Jährige die Zugbegleiterin im Bereich des Ausstiegs geschubst, geschlagen und bespuckt.

Zur Klärung des Sachverhaltes wurde die Beschuldigte mit zum Revier am Chemnitzer Hauptbahnhof genommen. Nach Rücksprache mit ihrem Verteidiger gab die Beschuldigte den Tatvorwurf zu.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,4 Promille.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde die 23-Jährige auf freien Fuß entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell