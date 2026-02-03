PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Unerlaubte Einreise verhindert

Reitzenhain (ots)

Im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrolle wurden heute Nacht gegen 00:15 Uhr am Grenzübergang in Reitzenhain drei usbekische Staatsangehörige nach Tschechien zurückgewiesen.

Die drei Usbeken im Alter von 24, 25 und 29 Jahren wiesen sich gegen- über den Einsatzkräften der Bundespolizei mit ihren gültigen Reisepässen aus, jedoch konnten sie kein Visum oder Aufenthaltstitel vorweisen.

Aufgrund der fehlenden Einreisevoraussetzung wurde den drei Männern die Einreise nach Deutschland verweigert.

Sie erhielten Strafanzeigen wegen des Versuchs der unerlaubten Ein-reise.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Telefon: 0371 4615 105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

