Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Hundewelpen bei Einreise an Grenze sichergestellt

Reitzenhain (ots)

Bei einem 32-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen stellten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang in Reitzenhain bei der Einreisekontrolle am 31.01.2026 gegen 21:00 Uhr im Kofferraum seines Kleinbuses drei Tierboxen, in denen sich insgesamt fünf Hundewelpen befanden, fest.

Für alle Welpen konnte der 32-Jährige europäische Heimtierausweise vorweisen. Jedoch war nach der dort erkennbaren Stempellage die Grundimmunisierung bezüglich Tollwut noch nicht gültig. Es wurde Kon-takt mit der Veterinärärztin aufgenommen und das weitere Vorgehen mit ihr abgestimmt. Aufgrund der fehlenden Grundimmunisierung und des jungen Alters der Hunde, wurde durch diese entscheiden, dass die Tiere seitens sichergestellt werden sollen und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 150 Euro zu leisten ist. Sie selbst kam vor Ort und verbrachte die Hunde anschließend mit ihrem Fahrzeug in ein Tierheim zwecks Quarantäne und weiteren medizinischen Untersuchungen.

Es wurde eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erstattet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Zahlung der Sicherheitsleistung konnte der 32-Jährige seine Fahrt fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell