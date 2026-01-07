Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Leitungswechsel beim Polizeikommissariat Weyhe

Sebastian Landwehr übernimmt die Kommissariatsleitung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Oldenburg/Weyhe (ots)

Am heutigen Tage wurde Polizeirat Sebastian Landwehr durch den Polizeipräsidenten der Polizeidirektion Oldenburg Andreas Sagehorn im Ratssaal des Rathauses Weyhe in sein Amt als Polizeikommissariatsleiter eingeführt.

Die Veränderung in der leitenden Führungsposition erfolgte zum 01. Oktober 2025. Polizeipräsident Andreas Sagehorn hatte bis zur endgültigen Neubesetzung den Ersten Polizeihauptkommissar Andrik Hackmann mit der Wahrnehmung der Dienstgeschäfte beauftragt.

Der 36-jährige Polizeirat freut sich auf seine neue Aufgabe nach dem erfolgreichen Abschluss seines Masterstudiums an der Deutschen Hochschule der Polizei im September letzten Jahres.

Sebastian Landwehr versah nach Abschluss des Bachelor-Studiums an der Polizeiakademie Niedersachsen seinen Dienst bereits in verschiedenen Arbeitsbereichen der Polizei.

In der Polizeidirektion Hannover und der Polizeiinspektion Verden/Osterholz erwarb er fundierte Kenntnisse im Einsatzbereich und in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Diese Erfahrungen an der Basis der polizeilichen Arbeit bildeten ein solides Fundament für seine weitere Laufbahn.

Anschließend sammelte er Erfahrungen im Ermittlungsbereich und übernahm erste Führungsaufgaben, unter anderem als Ermittlungsführer in der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch und als Dienstschichtleiter im Einsatz- und Streifendienst in Verden.

In seiner Rede erwähnte der neue Leiter des Polizeikommissariats: "Ich blicke voller Vorfreude auf die neue Aufgabe. Dabei ist es mir ein wichtiges Anliegen, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen die bevorstehenden Herausforderungen zu meistern und täglich für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in unseren Gemeinden zu sorgen."

"Mit Sebastian Landwehr übernimmt eine engagierte Führungskraft die Leitung des Polizeikommissariats Weyhe. Sebastian Landwehr zeichnet aus, dass er sowohl nah an Bürgerinnen und Bürgern orientiert ist, als auch über eine hohe Fachkompetenz verfügt. Ich bin überzeugt, dass es ihm gelingen wird, diese Eigenschaften in seine tägliche Arbeit als Führungskraft zu integrieren und somit einen wertvollen Beitrag zur Sicherheit und Ordnung leisten wird", betonte Polizeipräsident Andreas Sagehorn.

Fortan ist der Polizeirat zusammen mit rund 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in den Gemeinden Weyhe und Stuhr zuständig.

Original-Content von: Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell