Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Person in Bach gestürzt

Hünxe (ots)

Die Einheit Bruckhausen wurde am 27. Dezember 2025 um 02:37 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person in Notlage" zur Straße Schwarzer Weg alarmiert.

Eine Person war in einen Bach gestürzt und konnte sich zunächst nicht aus eigener Kraft befreien. Während der Anfahrt meldete die Kreisleitstelle, dass die Person wohlauf sei und keine weitere Hilfe benötige. Alle Rettungskräfte konnten den Einsatz abbrechen.

