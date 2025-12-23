Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Überörtliche Hilfe bei Großbrand im Krefelder Hafen

Hünxe (ots)

Die Bereitschaft 1 des Regierungsbezirkes Düsseldorf wurde am 22. Dezember 2025 um 12:50 Uhr alarmiert. Diese besteht aus den Feuerwehren der Kreise Wesel und Kleve sowie der Stadt Duisburg. Auch die Freiwillige Feuerwehr Hünxe stellt Einsatzkräfte in einem Löschzug des Kreises Wesel. Die rechtsrheinischen Kräfte sammelten sich unmittelbar nach der Anforderung an der Feuer- und Rettungswache in Dinslaken und verlegten dann als Verband zum Sammelraum am Duisburger Stadion.

Von dort aus fuhr der gesamte Verband geschlossen zum Bereitstellungsraum in der Nähe des Einsatzortes. In Krefeld war in den frühen Morgenstunden ein Großbrand in einem Recyclingbetrieb im Hafengebiet ausgebrochen. Die umfangreichen Einsatzmaßnahmen dauerten bereits mehrere Stunden an und erforderten die überörtliche Hilfe zahlreicher Einsatzkräfte.

Die auswärtigen Feuerwehren unterstützten an der Einsatzstelle die Löschwasserversorgung über eine lange Wegstrecke aus dem Rhein. Anschließend wurde mit den Aufräumarbeiten der unzähligen Schlauchleitungen begonnen. Gegen Mitternacht konnten die eingesetzten Kräfte die Unterstützung beenden und in der Nacht zu ihren Standorten zurückkehren.

Die entsprechenden Pressemitteilungen der Feuerwehr Krefeld sind unter folgendem Link abrufbar: https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/115878

