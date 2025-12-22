Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Jürgen Grüll, Abteilungsleiter 2 der Polizeidirektion Oldenburg, in den Ruhestand verabschiedet

Oldenburg (ots)

Ein "Urgestein" der Polizeidirektion Oldenburg geht in den Ruhestand: Polizeipräsident Andreas Sagehorn verabschiedete am vergangenen Freitag den Leitenden Regierungsdirektor Jürgen Grüll. Der 66-Jährige war 15 Jahre lang Leiter der Abteilung 2 in der Polizeidirektion Oldenburg. Mehrere Rednerinnen und Redner sorgten bei der Feierstunde im historischen Ambiente des Alten Landtags in Oldenburg vor rund 100 Gästen für einen würdevollen Abschied von Jürgen Grüll, der offiziell mit Ablauf des Jahres in den Ruhestand tritt.

Polizeipräsident Andreas Sagehorn würdigte die langjährige Zusammenarbeit: "Es ist beachtlich, mit welchem präzisen Blick und Engagement Jürgen Grüll sich dem Dienst widmete. Sein positives Menschenbild und sein zugewandtes Verhalten spiegelten sich in dem wertschätzenden Umgang mit Kolleginnen und Kollegen wider. Herausforderungen begegnete er kreativ sowie überlegt und handelte dabei stets pflicht- und verantwortungsbewusst."

In seiner Abschiedsrede betonte der Abteilungsleiter 2: "Ich bin froh und dankbar für viele spannende Bereiche in Bundes- und Landesverwaltung sowie der Polizei, in denen ich wirken durfte. Beim Blick auf meine berufliche Laufbahn empfinde ich einfach grenzenlose Dankbarkeit."

Die ereignisreiche Laufbahn von Jürgen Grüll begann im Jahr 1978, als er bei der Polizei Bremen in den Polizeivollzugsdienst eingestellt wurde. Im Jahr 1981 begann er sein Studium der Rechtswissenschaften an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und erwarb nach dem Referendariat am Oberlandesgericht Oldenburg 1989 sein zweites juristisches Staatsexamen.

Als Volljurist fand Jürgen Grüll zunächst Verwendung im Bundeswirtschaftsministerium in Berlin bevor 1990 ein Wechsel zur damaligen Bezirksregierung Weser-Ems erfolgte. In den Folgejahren war der 66-Jährige in unterschiedlichen Bereichen tätig, wie z. B. in der Betreuung von Asylbewerbern, im Polizeiverwaltungs- und Naturschutzdezernat sowie als Leiter des Dezernats für Öffentlichkeitsarbeit und persönlicher Referent des Regierungspräsidenten.

Im Jahr 2004 übernahm Jürgen Grüll in der neu gegründeten Polizeidirektion Oldenburg die Leitung des damaligen Dezernates für Brand- und Katastrophenschutz. Seit dem 01.06.2010 war Jürgen Grüll als Abteilungsleiter 2 in der Polizeidirektion Oldenburg und damit als Leiter des Verwaltungsbereichs der Polizeidirektion für die Dezernate 21 und 22 (Wirtschaftsverwaltung und Recht) zuständig. Andreas Sagehorn dankte Herrn Grüll für seinen wirkungsvollen Einsatz. "Trotz enormer Verantwortung und hoher Belastung hat Herr Grüll alle Aufgaben stets erfolgreich gemeistert. Nicht nur diese Eigenschaft, sondern auch ein hohes Maß an sozialer Kompetenz führte zu einer hohen Anerkennung bei seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern", so der Polizeipräsident.

Zum Abschluss verabschiedete sich Jürgen Grüll bei seinen Kolleginnen und Kollegen sowie bei seinen Weggefährten: "Ich danke euch von ganzem Herzen für das offene und gute Miteinander in der Polizeidirektion Oldenburg und für alle Unterstützung. Ich wünsche euch und der Niedersächsischen Landespolizei alles Gute."

