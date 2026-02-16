Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Einbruch, Feuerwehreinsatz, Unfallfluchten - Zeugenaufrufe, Diebstähle - Zeugenaufrufe, Hilflose Person

Hohenlohekreis (ots)

Kupferzell: Zeugen nach Einbruch gesucht

Das Polizeirevier Künzelsau sucht nach einem Einbruch in ein Unternehmen in Kupferzell nach Zeugen. Am Freitag oder Samstag öffneten Unbekannte gewaltsam ein Fenster eines Beratungsunternehmens in der Straße Am Wasserturm und drangen darüber in das Firmengebäude ein. Die Einbrecher durchwühlten die Räumlichkeiten, entwendeten ersten Erkenntnissen nach aber nichts. Zeugen, die am Freitag oder Samstag rund um die Straße Am Wasserturm verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Niedernhall: Vergessenes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Ein 34-Jähriger musste am frühen Sonntagmorgen nach einer Rauchentwicklung in seiner Wohnung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann hatte gegen 3 Uhr Eier auf seinem Herd zubereitet, war aber vermutlich währenddessen eingeschlafen. Das Essen begann daraufhin zu Rauchen und ein Rauchmelder löste aus, was davon aufgeschreckte Nachbarn dazu brachte, die Feuerwehr zu alarmieren. Da der 34-Jährige weder auf das Klopfen der Nachbarn noch der Einsatzkräfte reagierte, musste die Tür von der Polizei gewaltsam geöffnet werden. Der Mann wurde vom Rettungsdienst untersucht und zur Überwachung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit neun Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften im Einsatz, musste aber glücklicherweise keinen Brand löschen, sondern lediglich die Wohnung lüften. Es entstand kein Sachschaden.

Künzelsau: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nach einer Unfallflucht am Freitagmittag in Künzelsau, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Besitzer eines VWs hatte seinen Golf gegen 11 Uhr auf der Parkfläche P1 eines großen Supermarktes in der Bergstraße abgestellt. Als er eine Stunde später wieder zu seinem Wagen kam, bemerkte er, dass das Fahrzeug beschädigt worden war. Vermutlich war ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken an dem Golf hängengeblieben, meldete den Unfall aber weder dem Besitzer noch der Polizei. Die Schäden am VW werden ersten Schätzungen nach mit rund 2.000 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Öhringen: E-Scooter gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Am Sonntagabend stahl eine unbekannte Person in Öhringen einen E-Scooter. Der Besitzer hatte sein Gefährt gegen 21 Uhr an einem Fahrradständer auf dem Parkplatz der alten Turnhalle in der Hunnenstraße angeschlossen. Als er gegen 23 Uhr zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein Unbekannter seinen E-Scooter gestohlen hatte. Zeugen, die auf dem Parkplatz verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Öhringen-Weinsbach: Diebstahl von Verkehrsschildern und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Mit zahlreichen gestohlenen Verkehrszeichen wurde eine Gruppe junger Leute am späten Samstagabend in Öhringen erwischt. Einer Polizeistreife fiel gegen 23:30 Uhr ein Audi in Weinsbach auf, dessen Fahrer bei Erkennen des Streifenwagens plötzlich Gas gab. Anstatt auf die darauffolgenden Anhaltesignale der Polizei zu reagieren gab der Fahrer Gas und beschleunigte sein Fahrzeug innerorts auf teilweise bis zu 90 Kilometer pro Stunde. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt hielt der 21-Jährige seinen Wagen schließlich doch auf der Hauptstraße in Weinsbach an. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten mehrere Verkehrsschilder und Leitpfosten im Fahrzeug fest. Den Angaben der fünf Fahrzeuginsassen nach, hielten sie auf ihrer Fahrt von Kleinhirschbach bis Weinsbach mehrfach an, um die Leitpfosten und Verkehrsschilder abzumontieren und mitzunehmen. Alle fünf, der 18- bis 21-Jährigen Fahrzeuginsassen, waren leicht alkoholisiert.

Waldenburg: Hilflose Person

Am Samstag kam es in Waldenburg auf einem Campingplatz am Neumühlsee zu einem größeren Rettungseinsatz. Zeugen hatten die Einsatzkräfte informiert, dass in einem Wohnwagen eine bewusstlose Person liegen und es außerdem nach Gas riechen würde. Aufgrund dieser Meldung machten sich zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auf zum Campingplatz. Im Wohnwagen konnte schließlich ein 51-Jähriger aufgefunden werden, der glücklicherweise weder bewusstlos noch anderweitig verletzt war. Dem Mann war lediglich leicht alkoholisiert. Es stellte sich heraus, dass es zuvor zu Streitigkeiten mit einem anderen Camper gekommen war, der die Situation falsch einschätzte und daraufhin den Notruf gewählt hatte. Die Feuerwehr konnte vor Ort Entwarnung über eine vermeintliche Gefahr durch Gasaustritt geben.

Bretzfeld/ Öhringen: Unfallflucht - Zeugen und Geschädigte gesucht

Nachdem ein Autofahrer am Samstagmittag bei Öhringen möglicherweise andere Verkehrsteilnehmer gefährdete, sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 11:45 Uhr fuhr ein 36-Jähriger in seinem Mercedes von der Autobahn 6 an der Anschlussstelle Bretzfeld ab und von dort weiter auf der Landesstraße 1036 in Richtung Rappach und weiter in Richtung Öhringen. Bereits auf der Autobahnabfahrt sei der Mercedes-Lenker laut eines Zeugen unsicher gefahren und habe ein Verkehrsschild touchiert. Auf der L 1036 sei er dann mehrfach in den Grünstreifen gefahren und habe erneut ein Verkehrszeichen touchiert. Zudem habe der Mann den Mercedes in Schlangenlinien über die Fahrbahn gelenkt. Zwischen Bretzfeld und Öhringen versuchte eine hinzugerufene Polizeistreife den Mann zum Anhalten zu bewegen. Dieser reagierte zunächst nicht und konnte erst mit Hilfe einer zweiten Streife gestoppt werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass sich der Mann mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Er musste seinen Führerschein abgeben und wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Öhringen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun weitere Zeugen, die Hinweise auf die Fahrweise des Mercedes geben können und Verkehrsteilnehmer, die von diesem gefährdet wurden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegengenommen.

Öhringen: Diebstahl aus Juweliergeschäft - Zeugenaufruf

Am Freitagabend ereignete sich in einem Öhringer Juweliergeschäft ein Diebstahl, nachdem die Polizei nun Zeugen sucht. Gegen 18:15 Uhr betraten zwei Männer einen Juwelierladen in der Austraße und gaben unter Vorhalt größerer Summen Bargeld an, hochwertige Goldketten kaufen zu wollen. Einer der Männer lenkte die anwesende Verkäuferin ab, während der Andere eine Goldkette im Wert von etwa 4.000 Euro entwendete. Unter dem Vorwand, zunächst einen Geldautomaten aufsuchen zu wollen, verließen die beiden Unbekannten das Geschäft. Als sie nach einigen Minuten nicht zurückkehrten, bemerkte die Mitarbeiterin das Fehlen der Goldkette. Die Unbekannten werden als Männer mittleren Alters beschrieben. Beide waren etwa 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß und hatten ein südländisches Aussehen. Beide trugen hochwertige Anzüge und sollen eventuell Brillen getragen haben.

Das Polizeirevier Öhringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf sie Schmuckdiebe geben können, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell