Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Mann nach versuchtem Raub in Haft

Nach einem versuchten Raub am Heilbronner Hauptbahnhof am Montagvormittag wurde ein Mann festgenommen. Der 38-jährige Deutsche hatte gegen 11:40 Uhr versucht, an der S-Bahn Haltestelle am Willy-Brand-Platz einem 65-Jährigen den Geldbeutel zu stehlen. Das Opfer hatte dies allerdings bemerkt und konnte den Dieb zunächst festhalten. Beim darauffolgenden Gerangel um den Geldbeutel stürzten die beiden Männer zu Boden, wobei das Opfer sich leichte Verletzungen zuzog. Trotzdem gelang es ihm seinen Geldbeutel zu sichern. Der 38-Jährige flüchtete daraufhin in das Bahnhofsgebäude, wo er eine andere Jacke überzog und sich versteckte. Durch die Hilferufe des 65-Jährigen wurden Beamte der Kriminalpolizeidirektion im nahegelegenen Dienstgebäude auf das Geschehen aufmerksam und eilten zur Hilfe. Gemeinsam mit einer zeitnah eingetroffenen Streife des Polizeireviers Heilbronn nahmen sie die Verfolgung des Angreifers auf. Durch die Hilfe eines aufmerksamen Zeugen gelang kurz darauf die vorläufige Festnahme des mutmaßlichen Räubers. Der Tatverdächtige wurde am Folgetag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl wegen versuchten Raubes und setzte ihn in Vollzug. Im Anschluss wurde der 38-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

