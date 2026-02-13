PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Mann nach versuchtem Raub in Haft

Nach einem versuchten Raub am Heilbronner Hauptbahnhof am Montagvormittag wurde ein Mann festgenommen. Der 38-jährige Deutsche hatte gegen 11:40 Uhr versucht, an der S-Bahn Haltestelle am Willy-Brand-Platz einem 65-Jährigen den Geldbeutel zu stehlen. Das Opfer hatte dies allerdings bemerkt und konnte den Dieb zunächst festhalten. Beim darauffolgenden Gerangel um den Geldbeutel stürzten die beiden Männer zu Boden, wobei das Opfer sich leichte Verletzungen zuzog. Trotzdem gelang es ihm seinen Geldbeutel zu sichern. Der 38-Jährige flüchtete daraufhin in das Bahnhofsgebäude, wo er eine andere Jacke überzog und sich versteckte. Durch die Hilferufe des 65-Jährigen wurden Beamte der Kriminalpolizeidirektion im nahegelegenen Dienstgebäude auf das Geschehen aufmerksam und eilten zur Hilfe. Gemeinsam mit einer zeitnah eingetroffenen Streife des Polizeireviers Heilbronn nahmen sie die Verfolgung des Angreifers auf. Durch die Hilfe eines aufmerksamen Zeugen gelang kurz darauf die vorläufige Festnahme des mutmaßlichen Räubers. Der Tatverdächtige wurde am Folgetag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl wegen versuchten Raubes und setzte ihn in Vollzug. Im Anschluss wurde der 38-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 14:16

    POL-HN: Mosbach: Randalierer in Gewahrsam

    Mosbach (ots) - Mosbach: Randalierer in Gewahrsam Den ganzen Freitagmorgen hielt ein polizeibekannter 33-Jähriger die Mosbacher Bevölkerung und schließlich auch die örtliche Polizei auf Trab. Ab 9 Uhr am Morgen gingen zahlreiche Anrufe wegen einer betrunkenen und schreienden Person aus der Innenstadt beim Revier ein. Bei einem ersten Antreffen der Person wurde dieser zunächst deeskalierend beruhigt und ermahnt. Die ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 12:52

    POL-HN: Heilbronn: Diebstahl aus Pkw

    Bad Rappenau (ots) - Bad Rappenau-Obergimpern: Geldbeutel aus Pkw gestohlen - Zeugenaufruf Am Freitagmorgen wurde aus einem VW im Wohngebiet "Am Wall" in Obergimpern ein Geldbeutel entwendet. Der 69-Jährige Fahrzeughalter parkte sein Auto gegen 09:45 Uhr und stellte bei seiner Rückkehr gegen 10 Uhr fest, dass die Beifahrerscheibe eingeschlagen und seine Geldbörse inklusive persönlicher Dokumente und Bargeld aus der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren