POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Sachbeschädigungen, Unfallflucht, Brand und Körperverletzung

Eppingen: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

In Eppingen kam es am Freitag zwischen 17 Uhr und 21 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. In der Görlitzer Straße verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchten mehrere Räume. Bei der Tatausführung wurden wertvolle Gegenstände entwendet. Der entstandene Sachschaden ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die im genannten Zeitraum rund um die Görlitzer Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Bad Rappenau-Bonfeld: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

In Bad Rappenau-Bonfeld wurde zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 11:15 Uhr, in ein Wohnhaus eingebrochen. In der Schulstraße hebelten die unbekannten Täter ein seitlich gelegenes Fenster auf und verschafften sich so gewaltsam Zutritt zum Gebäude, durchsuchten mehrere Räume und entwendeten mehrere Gegenstände. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Schulstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Heilbronn-Sontheim: Musik-Equipment aus Kreativzentrum gestohlen - Zeugen gesucht

Bislang Unbekannte verschafften sich am Montag gegen 4:30 Uhr Zutritt zum Kreativzentrum in einem Gebäude in der Spitzwegstraße in Heilbronn-Sontheim. Dort entwendeten sie mehrere Lautsprecherboxen, Mischpulte, ein Mikrofon sowie diverses Zubehör. Zeugen, die im Bereich der Spitzwegstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Unfallflucht in der Friedhofstraße - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Samstag, 8 Uhr, und Sonntag, 21:30 Uhr, ein geparktes Fahrzeug in Heilbronn. In der Friedhofstraße kollidierte der Fahrer eines vermutlich schwarzen Audi mit einem am Straßenrand liegenden Stein und schob diesen gegen den ordnungsgemäß abgestellten Hyundai eines 63-Jährigen. Am Hyundai entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro. Am verursachenden Audi dürfte ebenfalls ein Schaden entstanden sein, zudem blieb ein Teil einer Stoßstangenverkleidung zurück. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Schwaigern: Snackautomat aufgebrochen - Wer hat was gesehen?

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem am Freitag zwischen 6:15 Uhr und 6:20 Uhr ein Snackautomat in der Massenbacher Straße in Schwaigern beschädigt wurde. Die bislang unbekannten Täter rissen den Automaten aus der Verankerung und schüttelten diesen so lange, bis Waren herausfielen. Dabei wurde die Steuerung des Geräts erheblich beschädigt. Entwendet wurden unter anderem Getränke und E-Vapes. Hinweise nimmt der Polizeiposten Leintal unter der Telefonnummer 07138810630 entgegen.

Leingarten-Schluchtern: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

In Leingarten-Schluchtern drangen Unbekannte am Samstag zwischen 15 Uhr und 21:10 Uhr in ein Einfamilienhaus im Eichenweg ein. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume und entwendeten mehrere Schmuckstücke. Zeugen, die im Bereich des Eichenwegs verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Leingarten: Taxifahrer geschlagen - Zeugen gesucht

In Leingarten wurde am Samstagmorgen ein Taxifahrer Opfer einer Körperverletzung. Der bislang unbekannte Täter stieg gegen 3:30 Uhr bei einer Party-Location in der Viehweide in Heilbronn-Böckingen in das Taxi und wollte in die Karlsruher Straße in Leingarten gebracht werden. Kurz vor seinem Ziel wurde dem Mann angeblich übel und er bat den Fahrer in der Heilbronner Straße in Leingarten anzuhalten. Nachdem er sich zum Teil noch im Taxi übergeben hatte, stieg er aus dem Fahrzeug aus und schlug hierbei dem Fahrer mehrfach gegen den Kopf und Oberkörper. Der 63-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt. Der Täter wird als etwa 1,65 m groß, mit kurzen Haaren und blauen Augen beschrieben. Es soll außerdem mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet gewesen sein. Er entfernte sich anschließend zu Fuß von der Örtlichkeit, ohne den Fahrpreis zu bezahlen. Zeugen oder Personen die Hinweise zur Identität des Mannes geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Langenbrettach: Werkzeuge aus Scheunenkomplex entwendet - Zeugen gesucht

In Langenbrettach brachen Unbekannte zwischen Samstag, 16:30 Uhr, und Sonntag, 10:40 Uhr, in einen Scheunenkomplex ein. Bei dem Gebäude in der Nähe des Himmelsbergs wurden insgesamt vier Türen gewaltsam geöffnet. Die unbekannten Täter verschafften sich so gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendeten zahlreiche Werkzeuge und weitere Gegenstände. Der Wert des Diebesguts wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Bad Friedrichshall-Kochendorf: Audi zerkratzt - Zeugen gesucht

In Bad Friedrichshall-Kochendorf wurde zwischen Donnerstag, 20:30 Uhr, und Samstag, 12:30 Uhr, ein geparkter Pkw beschädigt. In der Straße Pfaffenäcker zerkratzten unbekannte Täter die Fahrertür eines ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Audi eines 25-Jährigen mit einem bislang unbekannten Gegenstand. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Untergruppenbach/Ilsfeld: Mehrere Wahlplakate beschädigt - Zeugen gesucht

In Untergruppenbach und Ilsfeld kam es zwischen Donnerstag, 0 Uhr, und Samstag, 14:30 Uhr, zu mehreren Sachbeschädigungen an Wahlplakaten. An der Landesstraße 1111 in Untergruppenbach rissen unbekannte Täter insgesamt drei Großplakate von Bauzäunen herunter und beschädigten diese erheblich. Zudem wurden in der König-Wilhelm-Straße in Ilsfeld sechs ordnungsgemäß an Laternenmasten befestigte Doppelwahlplakate abgerissen. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen bislang nicht vor. Zeugen, die in den genannten Zeiträumen im Bereich der L1111 in Untergruppenbach oder in der König-Wilhelm-Straße in Ilsfeld verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Ellhofen: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

In Ellhofen kam es zwischen letzter Woche Montag, 18:45 Uhr, und Samstag, 13 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude in der Bergstraße, durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Schmuck von noch unbekanntem Wert. Am Gebäude entstand durch das Einschlagen der Terrassentür zusätzlicher Schaden. Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Bergstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Schwaigern: Brand von Elektrofahrzeug greift auf Wohnhäuser über

In Schwaigern kam es am Montagmorgen zu einem größeren Brandgeschehen. In der Schafackerstraße geriet gegen 7:45 Uhr vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ein an einer Ladesäule angeschlossenes Elektrofahrzeug in Brand. Im weiteren Verlauf fing auch ein daneben abgestellten Wohnmobil Feuer. Aufgrund der Hitzeentwicklung explodierten mehrere im Wohnmobil befindliche Gasflaschen, wodurch sich das Feuer massiv ausbreitete und auch auf das angrenzende Wohnhaus übergriff sowie ein gegenüberliegendes Gebäude beschädigte. Zudem wurden durch umherfliegende Fahrzeugteile weitere Fahrzeuge beschädigt. Drei Personen wurden vorsorglich zur medizinischen Abklärung in umliegende Kliniken gebracht. Der Brand konnte erst durch ein Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt.

A6/Bad Rappenau: Mercedes prallt bei Schneefall gegen Leitplanke

Auf der Autobahn 6 kam es am Sonntagabend gegen 23:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Zwischen den Anschlussstellen Sinsheim/Steinsfurt und Bad Rappenau verlor ein 23-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz bei starkem Schneefall auf dem mittleren Fahrstreifen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw driftete nach rechts und kollidierte mit der Schutzplanke, bevor er zwischen dem mittleren und rechten Fahrstreifen zum Stillstand kam. Verletzt wurde niemand. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro, an der Schutzplanke beläuft sich der Schaden auf etwa 5.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

