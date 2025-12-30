Hauptzollamt Köln

HZA-K: Geschmuggelte Goldmünzen im Wert von knapp 17.000 Euro findet der Kölner ZOLL bei 86-jährigem Rentner

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Köln (ots)

Vier geschmuggelte Goldmünzen, fand der ZOLL am 27.12.2025 bei einem 86-jährigen Rentner am Flughafen Köln/Bonn. Der Reiserückkehrer aus Istanbul hatte versucht, mit seinem Gepäck die Kontrollstelle des Zolls durch den grünen Ausgang für abgabefreie Waren zu verlassen.

"Schmuggelversuche von Goldschmuck oder Goldmünzen gehören für uns am Flughafen zum täglichen Geschäft, aber geschmuggelte Goldmünzen im Wert von knapp 17.000 Euro bei einem Mann in solch hohem Alter hatten wir noch nie", so Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln. "Der türkische Mann aus dem Kölner Umland, hatte das Gold in einer kleinen Schlüsseltasche in seiner Handtasche versteckt. Noch vor Ort wurde ein Steuerstrafverfahren gegen ihn eingeleitet."

Abgabenfrei sind Waren bei Flugreisen aus Nicht-EU-Staaten nur bis zu einem Wert von 430 Euro. Alles was darüber hinausgeht, muss beim Zoll angemeldet werden, sonst droht, wie in diesem Fall, ein Strafverfahren.

Die noch vor Ort berechneten Einfuhrabgaben von rund 3.700 Euro bezahlte der Rentner in bar und konnte die Goldmünzen mitnehmen. Zusätzlich muss er mit einer empfindlichen Geldstrafe nach Abschluss des Ermittlungsverfahrens rechnen.

Zusatzinformation:

Wichtige und zuverlässige Informationen aus erster Hand bietet www.zoll.de. Dort können auch mögliche Einfuhrabgaben leicht berechnet werden, falls die Freimenge überschritten wird.

Original-Content von: Hauptzollamt Köln, übermittelt durch news aktuell