POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfälle und Sachbeschädigungen

Stadt- und Landkreis Heilbronn (ots)

Bad Wimpfen: Bei Unfall überschlagen

Bei einem Unfall bei Bad Wimpfen überschlug sich am Montagabend ein Pkw. Ein 63-Jähriger fuhr gegen 21:15 Uhr auf der Landesstraße 1107 von Bonfeld in Richtung Bad Wimpfen, als er aus unbekannten Gründen mit seinem Kia von der Straße abkam. Der Mann verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, welches vom Grünstreifen auf ein angrenzendes Feld geriet und sich dort überschlug. Der Kia-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, allerdings entstand an seinem Wagen ein Totalschaden, der ersten Schätzungen nach mit rund 20.000 Euro beziffert wird.

Bad Rappenau/ Abstatt: Wahlplakate beschädigt

Am Montag wurden bei der Polizei beschädigte Wahlplakate in Bad Rappenau und Abstatt-Happenbach zur Anzeige gebracht. In Bad Rappenau wurde ein Großplakat, dass an der Heinsheimer Straße zwischen Bad Rappenau und Zimmerhof im Grünstreifen steht, mit Farbe beschmiert. In der Abstatter Straße in Happenbach wurde auf Höhe des dortigen Gewerbegebiets ein Doppelwahlplakat von unbekannten Personen abgerissen und zerstört. Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise zur Beschädigung in Happenbach nimmt der Polizeiposten Untergruppenbach unter der Telefonnummer 07131 644630 entgegen. Hinweise zum Fall in Bad Rappenau werden an den Polizeiposten Bad Rappenau, Telefon 07264 95900, erbeten.

Heilbronn: Kind kollidiert mit Linienbus

In der Heilbronner Kaiserstraße wurde am Montagmorgen ein Kind bei einem Unfall verletzt. Nach ersten Erkenntnissen rannte der 9-Jährige gegen 8:30 Uhr zwischen zwei stehenden Bussen auf die Straße und wurde dabei von einem fahrenden Linienbus erfasst. Der Junge stürzte und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

