Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vollsperrung K 6 zwischen Sirzenich Industriegebiet und Trierweiler

Trierweiler, K 6 (ots)

Nach Verkehrsunfall auf der K 6 zwischen Industriegebiet Trierweiler- Sirzenich und Trierweiler ist die K 6 momentan voll gesperrt. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW. Rettungskräfte sind im Einsatz. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Trier
PHK Martin Schneider
Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier

  16.02.2026 – 12:54

  16.02.2026 – 04:09

