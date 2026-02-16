POL-PDTR: Vollsperrung K 6 zwischen Sirzenich Industriegebiet und Trierweiler
Trierweiler, K 6 (ots)
Nach Verkehrsunfall auf der K 6 zwischen Industriegebiet Trierweiler- Sirzenich und Trierweiler ist die K 6 momentan voll gesperrt. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW. Rettungskräfte sind im Einsatz. Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Trier
PHK Martin Schneider
Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell