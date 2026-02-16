PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand eines Mehrfamilienhauses

Idar-Oberstein (ots)

Am Abend des 15.02.2026 kam es gegen 22:00 Uhr zum Brand eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße in Idar-Oberstein. Das Feuer brach ersten Ermittlungen zufolge im 2. Obergeschoss aus. Anwohner bemerkten Rauchentwicklung und verständigten umgehend die Feuerwehr. Durch diese konnte der Brand nach kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht werden. Mehrere Bewohner des Hauses wurden vorsorglich evakuiert. Nach bisherigen Ermittlungen wurde keine Person verletzt. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Der Schaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Wert geschätzt. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen und derzeit noch ungeklärt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: PIIdar-Oberstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren