Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Serrig

Serrig (ots)

Am Sonntag, den 15.02.2026, gegen 22:30 Uhr, ereignete sich in der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 89 in Serrig ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr der Unfallverursacher die Hauptstraße in Serrig in Fahrtrichtung Greimerath / B268. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte eine angrenzende Hauswand, welche dadurch beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Fahrer mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Laut Zeugenhinweisen soll es einen lauten Knall gegeben haben. Allerdings konnten keine näheren Angaben zu Fahrzeugfarbe bzw. Fahrzeugfabrikat gemacht werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-91550 in Verbindung zu setzten.

