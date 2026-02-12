Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Ladendieb wirft Steine - Festnahme + Frau belästigt und Widerstand geleistet

Giessen (ots)

Wetzlar: Ladendieb wirft Steine - Festnahme

Ein renitenter Ladendieb hat gestern mit Steinen geworfen, um eine Jacke zu klauen. Eine Mitarbeiterin eines Bekleidungs- und Schuhgeschäfts im Forum bemerkte aufgrund eines Alarms gegen 18 Uhr einen Ladendieb. Der Kriminelle hatte sich eine Jacke im Wert von knapp 130 Euro geschnappt und wollte nun flüchten. Die Mitarbeiterin versuchte ihn daran zu hindern. Dabei eilten ihr zwei unbeteiligte Frauen zu Hilfe. Der Dieb konnte sich losreißen und entkommen, dabei verletzte er eine Frau leicht. Er flüchtete aus dem Einkaufszentrum über die Bahnhofstraße und die Philippstraße bis in den Niedergirmeser Weg. Ein Ladenmitarbeiter sowie ein Sicherheitsdienstmitarbeiter verfolgten den Dieb und versuchten ihn festzuhalten. Bei seiner Flucht warf der Dieb mit Steinen nach seinen Verfolgern, verfehlte diese aber. Eine hinzugeeilte Streife nahm den Mann schließlich fest. Dabei erlitt dieser Verletzungen am Arm. Es stellte sich heraus, dass der Festgenommene erheblich alkoholisiert war. Die geklaute Jacke stellten die Beamten bei ihm sicher. Er musste mit zur Dienststelle. Dort führte ein Arzt eine Blutentnahme durch und untersuchte die Verletzung. Nach Abschluss der Untersuchung und der polizeilichen Maßnahmen wurde der 30-Jährige entlassen. Die zweite, zur Hilfe geeilte Frau hatte sich bei Eintreffen der Polizei entfernt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein. Sie bitten Zeugen, insbesondere die namentlich nicht bekannte Helferin aus dem Forum, sich bei der Polizei Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/9180 zu melden.

Haiger: Frau belästigt und Widerstand geleistet

Bei einem Polizeieinsatz an einem Imbiss im Hörlenweg leistete ein Mann Widerstand gegen seine Festnahme. Der alkoholisierte 36-Jährige hatte gegen 14.15 Uhr eine Frau unsittlich berührt und auf die Wange geküsst. Bei Eintreffen der Streife weigerte sich der Mann weiterhin, sich zu entfernen. Er zeigte sich unkooperativ und reagierte aggressiv. Er schlug nach den Beamten und riss einem Polizisten Gegenstände von der Schutzweste. Die Einsatzkräfte mussten ihn gewaltsam aus dem Imbiss führen. Im Anschluss wollten sie den Mann fesseln. Dabei leistete er erneut Widerstand. Die Beamten brachten ihn zu Boden und legten ihm schließlich Handschellen an. Dabei erlitt der 36-Jährige Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Beamten blieben unverletzt. Der Angreifer zeigte sich auch im Krankenhaus unkooperativ und lehnte eine weitere Behandlung ab. Letztlich nahmen die Einsatzkräfte ihn in Gewahrsam. Seinen Rausch musste er bis zum nächsten Tag in einer Zelle ausschlafen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

