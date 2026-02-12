Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + Scheibe eingeschlagen + Unfallflucht auf Klinikparkplatz + Rettungswagen beschädigt +

Giessen (ots)

Marburg: Scheibe eingeschlagen

Gegen 11:25 Uhr schlug ein Unbekannter am Mittwoch (11.02.2026) in der Universitätsstraße eine Scheibe eines grauen VW Golf ein. Das Fahrzeug parkte bei einer Packstation vor einem Kaufhaus. Während der Täter eine Sicherheitsweste und eine Taschenlampe aus dem Auto nahm, stand ein Komplize Schmiere. Danach flüchteten die beiden Männer in Richtung Amtsgericht. Zeugen werden gebeten sich an die Marburger Polizei zu wenden (Tel.: 06421 4060).

Marburg: Unfallflucht auf Klinikparkplatz

Auf einem Parkplatz des Universitätsklinikums in der Baldingerstraße kam es am Montag (09.02.2026) zwischen 08:15 Uhr und 11:45 Uhr zu einer Unfallflucht. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Fahrer eines bislang unbekannten, vermutlich grünen Fahrzeugs einen geparkten grauen Ford C-Max. Unfallzeugen können sich telefonisch unter 06421 4060 bei der Polizeistation Marburg melden.

Ebsdorfergrund: Rettungswagen beschädigt

Am Mittwoch (11.02.2026) befuhr ein Rettungswagen gegen 18:15 Uhr die L 3125 aus Richtung Heskem kommend in Fahrtrichtung Marburg. Kurz hinter der Rettungswache touchierte ein Transporter im Vorbeifahren den Außenspiegel des Rettungswagens. Der Transporter setzte jedoch seine Fahrt in Richtung Heskem fort. Die Polizei sucht neben dem Unfallverursacher auch Zeugen, die Angaben zum Unfall und dem beteiligten Transporter machen können. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg unter Tel.: 06421 4060.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

