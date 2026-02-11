Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Einbrecher auf frischer Tat überrascht + In Bäckerei eingedrungen + An Terrassentür gescheitert +

Giessen (ots)

Bad Vilbel: Einbrecher auf frischer Tat überrascht

Ein Einbrecher verschaffte sich am Dienstagabend (10.02.2026) durch ein Kellerfenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Bad Vilbeler Höhenweg. Als eine Bewohnerin gegen 19:45 Uhr nach Hause kam, fielen ihr offenstehende Schranktüren auf. Sie machte auf sich aufmerksam und hörte daraufhin Geräusche im Obergeschoss. Der Einbrecher kletterte durch ein Fenster im Obergeschoss auf ein Baugerüst und flüchtete. Ob er Beute machte, ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen (Tel.: 06031 6010).

Friedberg: In Bäckerei eingedrungen

Gegen 02:30 Uhr zerstörten zwei Einbrecher am Mittwoch (11.02.2026) die Eingangstür einer Bäckerei in der Kaiserstraße und gelangten so in den Verkaufsraum. Die Täter öffneten eine Kasse und erbeuteten Bargeld. Ein Täter war mit einem blauen Kapuzenpullover und blauer Hose bekleidet. Er hatte einen Rucksack bei sich. Der zweite Täter trug eine blaue Jacke und eine graue Jogginghose. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die beschriebenen Männer geben können, sich unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Friedberg: An Terrassentür gescheitert

Unbekannte versuchten im Zeitraum von Freitag (06.02.2026), 11:00 Uhr bis Montag (09.02.2026), 20:00 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Riedstraße einzudringen. Die Täter scheiterten mit ihren Versuchen jedoch an der Terrassentür und blieben ohne Beute. Hinweise nimmt die Friedberger Kripo entgegen (Tel.: 06031 6010).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

