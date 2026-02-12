Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Randalierer beschädigt Bus, Displays und mehrere Scheiben + Wahlplakate angezündet - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Gießen: Randalierer beschädigt Bus, Displays und mehrere Scheiben

Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand beschädigte ein Mann gestern Nachmittag Scheiben, Vitrinen, Displays und einen Bus in der Innenstadt. Polizisten nahmen ihn fest. Ein Arzt wies ihn letztlich in eine Klinik ein. Verletzt wurde niemand.

Zeugen meldeten kurz vor 16 Uhr über Notruf, dass ein Randalierer in der Plockstraße mit einem Hammer auf Gegenstände einschlage.

Zeitgleich wählten weitere Zeugen sowie ein Busfahrer den Notruf und teilten mit, dass ein Fahrgast im Bereich Johanneskirche einen Nothammer geklaut und damit eine Scheibe an einer Tür des Stadtbusses zerstört hat. Kurz darauf sei er in Richtung der Innenstadt verschwunden.

Mehrere Streifen wurden entsandt, eine unterstützende Streife der Wachpolizei traf den Mann am Kreuzplatz an und nahm ihn fest. Mehrere Passanten hatten den Randalierer zuvor angesprochen und erfolglos versucht, auf ihn einzuwirken. Der Mann hatte den Nothammer genutzt, um Scheiben und Vitrinen bei insgesamt drei Geschäften und einer Bankfiliale in der Innenstadt zu beschädigen. In der Bank zerstörte er zudem mehrere Displays verschiedener Automaten.

Der Festgenommene musste mit zur Dienststelle. Die Beamten nahmen insgesamt sechs Anzeigen wegen Sachbeschädigung, Diebstahl sowie Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln auf. Der verursachte Schaden beträgt ersten Einschätzungen zufolge mindestens 9.000 Euro. Der 21-Jährige wurde einem Arzt überstellt, der schließlich eine Einweisung in eine psychiatrische Klinik veranlasste.

Gießen: Wahlplakate angezündet - Zeugen gesucht

In mehreren Fällen zündete ein Unbekannter einzelne Wahlplakate in der Licher Straße an. Nachdem dort am frühen Montag (9.2. vier Wahlplakate durch Feuer zerstört wurden, lieferten Zeugen Hinweise auf zwei Personen, die auf E-Rollern flüchteten. Die Ermittlungen hierzu laufen.

Seitdem kam es jede Nacht im Bereich der Licher Straße (Höhe Fasanenweg) zu Sachbeschädigungen von einzelnen Wahlplakaten. In allen Fällen zündete eine unbekannte Person Plakate in der Licher Straße an. Betroffen waren, soweit nicht völlig abgebrannt und noch nachvollziehbar, verschiedene Parteien (gesichert: CDU sowie Gießen - Sozial und Friedenstüchtig; möglicherweise weitere). Ob die Taten politisch motiviert sind, oder ob es sich möglicherweise um ziellosen Vandalismus handelt, ist bislang unklar. Ein Zusammenhang der Vorfälle wird aktuell geprüft.

Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Bei verdächtigen Wahrnehmungen diesbezüglich bittet die Polizei zudem um zeitnahe Mitteilung an den Notruf 110.

