Mittelhessen: MITTELHESSEN: + Kriminalpolizei warnt vor dreister Trickdiebmasche an Geldautomaten +

MITTELHESSEN: Kriminalpolizei warnt vor dreister Trickdiebmasche an Geldautomaten

Die Kriminalpolizei im Wetteraukreis registrierte in letzter Zeit mehrere Trickdiebstähle an Geldautomaten. Ins Visier nehmen Gauner dabei vorwiegend ältere Menschen. Dabei folgen sie diesen in den Schalterraum einer Bank oder warten bereits in der Bank auf mögliche Opfer. Meistens agieren die Täter zu zweit. Wenn die Opfer zum Geldabheben an den Automaten gehen, begibt sich einer der Trickdiebe an einen benachbarten Automaten. Von dort späht er die Eingabe der Geheimzahl aus. Sobald der Täter diese erkannt hat, gibt er seinem Komplizen ein Zeichen. Dieser lässt einen Geldschein hinter dem Opfer auf den Boden fallen und macht dieses sodann auf den Schein aufmerksam. Meist fragt er die Geschädigten, ob diese den Schein dort verloren hätten. In dem Moment, in dem das Opfer abgelenkt ist und sich umdreht, greift sich der Täter vom Nachbarautomaten aus dessen Bankkarte. In manchen Fällen tauschte der Unbekannte die Bankkarte gegen eine bei einer vorherigen Tat gestohlenen Karte derselben Bank aus, sodass das Opfer zunächst nicht bemerkte, dass seine Bankkarte gestohlen wurde. Am Nachbarautomaten setzt der Trickdieb während der Ablenkung des Opfers die Karte direkt zur Geldabhebung ein. Später nutzen die Diebe die Karte in anderen Bankfilialen oder zur Rechnungsbegleichung in Geschäften. Bei der Kriminalpolizei sind bislang Taten in verschiedenen Banken im östlichen Wetteraukreis sowie in Florstadt bekannt geworden.

Die Polizei empfiehlt daher: Achten Sie darauf, dass Sie sich alleine am Geldautomaten befinden und die Eingabe Ihrer PIN nicht von anderen beobachtet werden kann. Sorgen Sie für einen ausreichenden Sicherheitsabstand zum nächsten Kunden. Bitten Sie aufdringliche Personen oder angebliche Helfer höflich, aber bestimmt, auf Distanz zu bleiben. Decken Sie während der PIN-Eingabe das Tastaturfeld mit der anderen Hand oder einem Gegenstand, wie zum Beispiel der Geldbörse oder einem Blatt Papier, als Sichtschutz vollständig ab. Dies erschwert das Ausspähen der Geheimzahl erheblich. Notieren Sie die PIN in keinem Fall auf einem Zettel - erst recht nicht, wenn sich dieser Zettel zusammen mit der Karte aufbewahrt werden soll. Kontrollieren Sie außerdem regelmäßig Ihre Kontoauszüge und wenden Sie sich bei Auffälligkeiten sofort an Ihre Bank. Wenn Sie feststellen, dass Ihre Bankkarte gestohlen wurde, veranlassen Sie über Ihre Bank oder den bundesweiten Sperrnotruf 116 116 die Sperrung der Karte und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

