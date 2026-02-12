Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Schmuck erbeutet + Versuchter Einbruch in Apotheke + Diebstahl auf Baustellengelände + Unfallflucht auf Parkplatz +

Giessen (ots)

Bad Vilbel: Schmuck erbeutet

Zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr drangen Einbrecher am Mittwoch (11.02.2026) durch die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Mozartstraße in Dortelweil ein. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und ließen Schmuck sowie Schals mitgehen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, um Hinweise unter Tel.: 06031 6010.

Friedberg: Versuchter Einbruch in Apotheke

Unbekannte versuchten im Zeitraum von Dienstag (10.02.2026), 18:55 Uhr bis Mittwoch (11.02.2026), 07:45 Uhr in eine Apotheke in der Friedberger Kaiserstraße einzubrechen. Die Aufbruchsversuche an der Eingangstür schlugen jedoch fehl, sodass die Täter ohne Beute abziehen mussten. Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 06031 6010 an die Friedberger Kripo zu wenden.

Karben: Diebstahl auf Baustellengelände

Von einem Baustellengelände in der Straße "Römergraben" in Petterweil stahlen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (11.02.2026) die Außeneinheit einer Wärmepumpe. Die Bad Vilbeler Polizei ermittelt und fragt: Wer hat am Mittwoch zwischen 02:55 Uhr und 03:25 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Petterweil beobachtet? Wer kann Hinweise zur Tat oder dem Verbleib der gestohlenen Wärmepumpe geben? Zeugen können unter Tel.: 06101 54600 mit der Polizeistation Bad Vilbel Kontakt aufnehmen.

Nidda: Unfallflucht auf Parkplatz

Am Donnerstag (05.02.2026) kam es zwischen 06:00 Uhr und 14:00 Uhr in Bad Salzhausen zu einer Unfallflucht. Auf einem Parkplatz gegenüber der Klinik Rabenstein in der Kurstraße beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug beim Rangieren einen geparkten weißen Renault Colt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Büdingen entgegen (Tel.: 06042 96480).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

