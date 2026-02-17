PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Technischer Defekt an Oberlicht sorgt für Feuerwehreinsatz

Heilbronn (ots)

Brackenheim: Technischer Defekt löst Feuerwehreinsatz aus

Am Dienstagnachmittag wurde ein Gebäudebrand in der Heilbronner Straße in Brackenheim gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen sollte es gegen 15:10 Uhr in einer Gaststätte in der dortigen Fußgängerzone zu einem Brand gekommen sein. Vor Ort stellte sich jedoch schnell heraus, dass keine offenen Flammen sichtbar waren, sodass die Feuerwehr ihren Einsatz rasch beenden konnte. Auslöser der Rauchentwicklung war ein technischer Defekt eines Oberlichtes (Neonröhre) im Lagerraum des Gebäudes. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise rund 50 Euro. Personen- oder Gebäudeschäden wurden nicht festgestellt.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren