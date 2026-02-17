Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Technischer Defekt an Oberlicht sorgt für Feuerwehreinsatz

Heilbronn (ots)

Brackenheim: Technischer Defekt löst Feuerwehreinsatz aus

Am Dienstagnachmittag wurde ein Gebäudebrand in der Heilbronner Straße in Brackenheim gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen sollte es gegen 15:10 Uhr in einer Gaststätte in der dortigen Fußgängerzone zu einem Brand gekommen sein. Vor Ort stellte sich jedoch schnell heraus, dass keine offenen Flammen sichtbar waren, sodass die Feuerwehr ihren Einsatz rasch beenden konnte. Auslöser der Rauchentwicklung war ein technischer Defekt eines Oberlichtes (Neonröhre) im Lagerraum des Gebäudes. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise rund 50 Euro. Personen- oder Gebäudeschäden wurden nicht festgestellt.

