Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Zumeldung Innenministerium Baden-Württemberg: Festnahme eines deutschlandweit aktiven Serieneinbrechers durch das Polizeipräsidium Heilbronn (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6218587)

Heilbronn (ots)

Der Stv. Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl sagte zur Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn und der Staatsanwaltschaft Heilbronn: "Einbrecher machen nicht an Landesgrenzen halt. Ein Erfolgsfaktor bei der Bekämpfung von Wohnungseinbrechern ist daher die enge und vertrauensvolle, auch internationale Zusammenarbeit. Die aktuelle Festnahme eines Serieneinbrechers, der deutschlandweit sein Unwesen trieb, zeigt: Unser Konzept geht auf. Durch akribische Ermittlungsarbeit und Durchhaltevermögen ist es den Ermittlerinnen und Ermittlern des Polizeipräsidiums Heilbronn, der Polizei Bayern und den Ermittlungsbehörden in Polen gelungen, diesem Verbrecher das Handwerk zu legen. Allen daran Beteiligten gilt mein herzlicher Dank. Unsere Anstrengungen bei der Bekämpfung der Einbruchskriminalität tragen freilich auch insgesamt Früchte: Seit 2015 haben wir die Wohnungseinbrüche von knapp 12.000 Fällen auf etwas weniger als 6.000 Fälle mehr als halbiert."

